Lộ ảnh lúc bé, bạn gái hậu vệ đội tuyển Việt Nam chuẩn hoa hậu

Dù chỉ dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Việt Nam nhưng Doãn Hải My vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng bởi gương mặt thanh tú, xinh xắn. Không chỉ nổi tiếng nhờ việc xuất hiện trong Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My còn được biết đến là bạn gái tin đồn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu. Mới đây, Doãn Hải My hé lộ một số bức ảnh lúc còn nhỏ. Có thể thấy, lúc còn nhỏ, bạn gái tin đồn của cầu thủ đội tuyển Việt Nam khá dễ thương. Tuy nhiên, càng lớn Doãn Hải My càng xinh đẹp và lột xác hơn so với trước đây. Không còn những hình ảnh ngây thơ mà bạn gái cầu thủ Việt Nam này còn thử theo đuổi phong cách gợi cảm. Doãn Hải My hé lộ hình ảnh lúc còn nhỏ chụp khi đi chơi Tết cùng cậu em trai hot boy. Ngay từ lúc nhỏ, các đường nét xinh đẹp của Doãn Hải My đều vô cùng sắc nét. Vậy nên, sau khi những bức ảnh của Doãn Hải My được đăng tải, netizen không tiếc lời khen rằng cô nàng chính là minh chứng chuẩn cho màn "dậy thì thành công". Quay trở lại với Doãn Hải My ở thời điểm hiện tại, sau khi bước ra khỏi Hoa hậu Việt 2020, cô nàng tập trung vào việc học tập và rèn luyện thêm kĩ năng cho bản thân. Bên cạnh thời gian dành cho học tập, Doãn Hải My cũng xuất hiện để quảng cáo cho một số nhãn hiệu từ thời trang, chăm sóc cơ thể... Với chuyện tình cảm, dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã để lộ kha khá hint hẹn hò trước đó. Mặc cho dân mạng mất công tìm ra hint hẹn hò, Hải My và Văn Hậu đều tập trung vào công việc và sự nghiệp riêng, không mảy may để ý đến tin đồn của netizen. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

