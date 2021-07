Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe kỷ niệm đi thi tốt nghiệp THPT

Những ngày qua, khắp cõi mạng từ người thường tới gái xinh đều có động thái cổ vũ, động viên cũng như gửi lời chúc đến các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Trong số này phải kể đến bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My. Không chỉ gửi lời chúc tới các sĩ tử dự thi, Doãn Hải My còn chia sẻ lại kỉ niệm thi cử và tiết lộ điểm số thi Đại học hồi bản thân bước vào kì thi tốt nghiệp THPT của mình. Hải My không ngại cho biết kỉ niệm đáng nhớ nhất buổi thi Văn vào đại học cách đây 2 năm của mình chính là... "lệch tủ". Đề Văn năm đó là về tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông nhưng bản thân top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lại hoàn toàn không nghĩ đến, thậm chí còn đăng story cầu mong không vào bài này. Cụ thể, trên dòng story của mình, Hải My có viết: "Viết bài được 20 phút tự nhiên thấy mình trình bày chưa được ưng ý (cái tính em làm gì không được như ý là khó chịu lắm) nên em đã hít sâu, mạnh dạn lên xin giám thị tờ giấy mới tinh để viết lại từ đầu... Ra khỏi phòng thi, em thành thật khai luôn với mẹ Mai: "Vào sông Hương mẹ ạ", mẹ Mai cũng tái mét mặt mày làm em phải an ủi mẹ 'Không sao đâu, con chém cũng ok...". Vì cái môn Văn mà em đi du lịch cũng phải trong lo sợ...", Doãn Hải My viết. Cuối cùng, tuy "lệch tủ" nhưng Hải My vẫn viết được một mạch hết 12 mặt giấy khiến "bơ phờ, mỏi nhừ cánh tay", thậm chí còn giành luôn số điểm ấn tượng là 8,25. Ở một diễn biến khác, Top 10 Hoa hậu Việt Nam còn cho biết bản thân cô cũng đã dự đoán chính xác đề văn năm nay vào bài Sóng - Xuân Quỳnh. Tuy nhiên, do sợ không trúng sẽ bị trách nên Hải My không khoe lên MXH. Hải My đẹp thế nào thì ai cũng biết, từ hồi yêu đương với Văn Hậu, cô nàng thậm chí còn mặn mà sắc sảo hơn. Hải My hiện đang là sinh viên của lớp chất lượng cao ĐH Luật Hà Nội. Cùng ngắm nhìn thêm những bức ảnh xinh xuất sắc của Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu. Mời độc giả xem video: Công tác tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị kỹ càng - Nguồn: VTV24

