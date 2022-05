Lộ ảnh lễ đính hôn trang trí hoành tráng của bồ cũ Quang Hải

Sau khi chia tay Quang Hải, hiện tại "cô chủ tiệm nail" Huyền My sắp về chung một nhà với bạn trai nổi tiếng là diễn viên Anh Tú. Thời gian qua, bạn gái cũ Quang Hải đã có thời gian chuẩn bị cho lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào ngày 18/5. Mới đây trên trang cá nhân, gái xinh Huyền My gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi được trang trí cực đẹp. Không gian lễ đính hôn của cặp đôi được trang trí nhiều hoa tươi, điểm nhấn là bó hoa cưới tuylip trắng đầy sự tinh khôi, trang trọng. Hoa để bàn trong ngày vui của cặp đôi rất xinh xắn, khung cảnh xung quanh như một khu vườn hoa thu nhỏ. Theo hình ảnh chia sẻ, tất cả đều đã được trang hoàng xong xuôi, chỉ còn chờ mỗi giờ đẹp, ngày đẹp cử hành nghi lễ. Đính kèm hình ảnh, Huyền My còn chia sẻ thêm: "Thân mời mọi người tối nay 17/5 qua nhà tham dự tiệc chia tay độc thân cùng vợ chồng em ạ". Huyền My và Anh Tú đã có khoảng thời gian 10 tháng tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Trước ngày trọng đại, cả hai đã tung trọn bộ ảnh cưới. Cô dâu Huyền My khoe nhan sắc xinh đẹp sánh đôi bên chú rể, nói lời thề nguyện ở nhà thờ. Sau lễ đính hôn sắp diễn ra, Huyền My và Anh Tú sẽ tổ chức đám cưới tại Sài Gòn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Sau khi chia tay Quang Hải, hiện tại "cô chủ tiệm nail" Huyền My sắp về chung một nhà với bạn trai nổi tiếng là diễn viên Anh Tú. Thời gian qua, bạn gái cũ Quang Hải đã có thời gian chuẩn bị cho lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào ngày 18/5. Mới đây trên trang cá nhân, gái xinh Huyền My gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi được trang trí cực đẹp. Không gian lễ đính hôn của cặp đôi được trang trí nhiều hoa tươi, điểm nhấn là bó hoa cưới tuylip trắng đầy sự tinh khôi, trang trọng. Hoa để bàn trong ngày vui của cặp đôi rất xinh xắn, khung cảnh xung quanh như một khu vườn hoa thu nhỏ. Theo hình ảnh chia sẻ, tất cả đều đã được trang hoàng xong xuôi, chỉ còn chờ mỗi giờ đẹp, ngày đẹp cử hành nghi lễ. Đính kèm hình ảnh, Huyền My còn chia sẻ thêm: "Thân mời mọi người tối nay 17/5 qua nhà tham dự tiệc chia tay độc thân cùng vợ chồng em ạ". Huyền My và Anh Tú đã có khoảng thời gian 10 tháng tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Trước ngày trọng đại, cả hai đã tung trọn bộ ảnh cưới. Cô dâu Huyền My khoe nhan sắc xinh đẹp sánh đôi bên chú rể, nói lời thề nguyện ở nhà thờ. Sau lễ đính hôn sắp diễn ra, Huyền My và Anh Tú sẽ tổ chức đám cưới tại Sài Gòn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News