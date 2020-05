Lấy trứng troll mẹ, con trai bà Tân Vlog lại "ăn gạch"

Trong vlog mới nhất đăng cách đây gần 1 ngày, Hưng Vlog - con trai bà Tân Vlog lại tiếp tục trở thành tâm điểm gạch đá của cộng đồng mạng TikTok khi nghĩ ra trò xếp trứng khắp nhà để troll mẹ. Cụ thể, trong lúc bà Tân Vlog đang ngủ trưa, Hưng Vlog đã xếp hàng trăm quả trứng trên giường lẫn dưới sàn để chờ tới lúc mẹ ngủ dậy sẽ dẫm phải. Trò đùa ngớ ngẩn này của Hưng Vlog ngay lập tức thu hút tới 1,6 triệu lượt xem sau 18 tiếng đăng tải trên kênh TikTok cá nhân. Chủ yếu là dân mạng tò mò vào xem và để lại bình luận chỉ trích chàng YouTuber nổi tiếng. Tuy Hưng Vlog không đăng kết quả trò đùa lên, song ai cũng biết nếu đống trứng ấy vỡ be bét thì mùi sẽ rất tanh, lại còn dính nhầy nhụa. Rất nhiều ý kiến chỉ trích Hưng Vlog vì cho rằng trò đùa ở trên làm lãng phí thực phẩm. Tuy trứng không phải món đắt đỏ quý hiếm gì nhưng nhiều người còn chẳng có trứng mà ăn, nên chẳng ai nghĩ ra chuyện lấy hàng trăm quả trứng để đem nghịch ngợm vớ vẩn như thế. Nhiều thành viên mạng sau khi xem kỹ video của Hưng Vlog còn tỏ ra nghi ngờ rằng bà Tân "làm màu", giả vờ ngủ để con trai quay clip. Theo đó, các dân mạng cho biết người lớn tuổi thường rất thính ngủ nên khó có chuyện Hưng Vlog chạy quanh nhà đặt trứng lên phản gỗ mà bà Tân Vlog lại không hay biết gì. Chưa kể, anh chàng cũng nói cười khá to. Trước đó, Hưng Vlog cũng từng bị dân mạng xúm vào gạch đá không tiếc tay khi liên tục đăng tải các video bày trò troll bà Tân, khi thì ăn cắp tiền để mua bạt nhún, khi thì hóa trang thành gấu Brown để nghịch phá bà. Mặc dù những ý tưởng đó được nghĩ ra cho vui nhằm đăng lên mạng giải trí, song kênh của Hưng Vlog bị đánh giá là nhảm nhí, không có giá trị thiết thực, thậm chí nhiều video hướng dẫn chơi những trò khá nguy hiểm, bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay. Sau thời hoàng kim được yêu mến bởi loạt vlog sáng tạo các món ăn siêu to khổng lồ tạo thành hot trend trong năm 2019, hiện tại mẹ con bà Tân Vlog đã bị mọi người quay lưng khá nhiều vì nội dung vlog không còn hấp dẫn như xưa. Bà Tân cũng không còn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nữa bởi ai cũng nhận xét bà ngày càng "lố", tham gia diễn xuất khá tệ trong các vlog gần đây của con trai. Mời quý độc giả xem video: Hưng Vlog - Thả 500 Quả Trứng Ra Nhà Xem Phản Ứng Của Mẹ Bà Tân Vlog Sẽ NTN | 500 Eggs - Nguồn: Youtube

Trong vlog mới nhất đăng cách đây gần 1 ngày, Hưng Vlog - con trai bà Tân Vlog lại tiếp tục trở thành tâm điểm gạch đá của cộng đồng mạng TikTok khi nghĩ ra trò xếp trứng khắp nhà để troll mẹ. Cụ thể, trong lúc bà Tân Vlog đang ngủ trưa, Hưng Vlog đã xếp hàng trăm quả trứng trên giường lẫn dưới sàn để chờ tới lúc mẹ ngủ dậy sẽ dẫm phải. Trò đùa ngớ ngẩn này của Hưng Vlog ngay lập tức thu hút tới 1,6 triệu lượt xem sau 18 tiếng đăng tải trên kênh TikTok cá nhân. Chủ yếu là dân mạng tò mò vào xem và để lại bình luận chỉ trích chàng YouTuber nổi tiếng. Tuy Hưng Vlog không đăng kết quả trò đùa lên, song ai cũng biết nếu đống trứng ấy vỡ be bét thì mùi sẽ rất tanh, lại còn dính nhầy nhụa. Rất nhiều ý kiến chỉ trích Hưng Vlog vì cho rằng trò đùa ở trên làm lãng phí thực phẩm. Tuy trứng không phải món đắt đỏ quý hiếm gì nhưng nhiều người còn chẳng có trứng mà ăn, nên chẳng ai nghĩ ra chuyện lấy hàng trăm quả trứng để đem nghịch ngợm vớ vẩn như thế. Nhiều thành viên mạng sau khi xem kỹ video của Hưng Vlog còn tỏ ra nghi ngờ rằng bà Tân "làm màu", giả vờ ngủ để con trai quay clip. Theo đó, các dân mạng cho biết người lớn tuổi thường rất thính ngủ nên khó có chuyện Hưng Vlog chạy quanh nhà đặt trứng lên phản gỗ mà bà Tân Vlog lại không hay biết gì. Chưa kể, anh chàng cũng nói cười khá to. Trước đó, Hưng Vlog cũng từng bị dân mạng xúm vào gạch đá không tiếc tay khi liên tục đăng tải các video bày trò troll bà Tân, khi thì ăn cắp tiền để mua bạt nhún, khi thì hóa trang thành gấu Brown để nghịch phá bà. Mặc dù những ý tưởng đó được nghĩ ra cho vui nhằm đăng lên mạng giải trí, song kênh của Hưng Vlog bị đánh giá là nhảm nhí, không có giá trị thiết thực, thậm chí nhiều video hướng dẫn chơi những trò khá nguy hiểm, bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay. Sau thời hoàng kim được yêu mến bởi loạt vlog sáng tạo các món ăn siêu to khổng lồ tạo thành hot trend trong năm 2019, hiện tại mẹ con bà Tân Vlog đã bị mọi người quay lưng khá nhiều vì nội dung vlog không còn hấp dẫn như xưa. Bà Tân cũng không còn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nữa bởi ai cũng nhận xét bà ngày càng "lố", tham gia diễn xuất khá tệ trong các vlog gần đây của con trai. Mời quý độc giả xem video: Hưng Vlog - Thả 500 Quả Trứng Ra Nhà Xem Phản Ứng Của Mẹ Bà Tân Vlog Sẽ NTN | 500 Eggs - Nguồn: Youtube