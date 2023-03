Lấy chồng thiếu gia, hot girl Xoài Non thoải mái khoe hình xăm

Xoài Non hiện đang là hot girl có tầm ảnh hưởng lớn với giới trẻ hiện nay. Bên cạnh nhan sắc lai Tây xinh đẹp, ngọt ngào thì cô còn có mối tình lâu năm đáng ngưỡng mộ với streamer Xemesis. Từ khi kết hôn với chồng thiếu gia, Xoài Non thoải mái mặc hở khoe hình xăm cá tính trong mọi khung hình. Mới đây hot girl Sài thành cập nhật loạt ảnh lên đồ xuống phố vô cùng cá tính và gợi cảm. Trong khung hình, Xoài Non diện set đồ jeans ngắn cũn. Thả dáng trong thiết kế kiệm vải, hot girl Xoài Non gây ấn tượng bởi nhan sắc tựa như búp bê sống, hình thể nuột nà và làn da trắng không tì vết. Ngoài ra, trang phục có phần kiệm này còn giúp người đẹp 2K khoe những hình xăm cá tính của mình. Kể từ khi kết hôn cùng “streamer giàu nhất Việt Nam” đến nay, Xoài Non chính thức trở thành dâu nhà hào môn, sở hữu cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cũng kể từ ngày làm vợ Xemesis cô nàng ngày càng chăm mặc hở bạo hơn trước, vô tư để lộ hình xăm trên cơ thể. Tổng cộng, mỹ nhân sinh năm 2002 sở hữu 4 hình xăm. Mỗi "vết tích" trên cơ thể của người đẹp đều mang một ý nghĩa riêng. Từng bị người nhà đến khán giả phản đối chuyện xăm hình, Xoài Non hiện tại lại thoải mái khoe vẻ đẹp cá tính của mình sau khi kết hôn. Hiện, mỹ nhân sinh năm 2002 thành công với vai trò làm KOL, mẫu ảnh nổi tiếng. Về đời tư, cô được ông xã streamer cưng chiều hết mực sau nhiều năm kết hôn. Ảnh: FBNV

