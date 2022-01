Lan truyền bài đăng nịnh vợ của nam TikToker bị tố ngoại tình

Vụ 2 TikToker bị tố ngoại tình cũng đang là ồn ào gây chấn động cõi mạng gần đây. Ngoài những cập nhật mới nhất về vụ việc chủ kênh TikTok 1,8 triệu follow bị tố ngoại tình, mới đây netizen còn lan truyền hình ảnh một bài đăng nịnh vợ, được cho là của C.T.S - nam chính trong vụ việc. Theo đó, bài đăng xuất hiện trong group Nghiện Vợ vào khoảng tháng 5/2020, tài khoản đăng bài là Hương Lê - vợ C.T.S. Nội dung bài đăng cho biết, người chồng lấy Facebook của vợ đăng bài để tạo bất ngờ nhân dịp sinh nhật vợ. Kèm theo những lời ngọt ngào dành cho vợ, C.T.S còn đăng một loạt ảnh gia đình và vợ con. Một chi tiết khiến dân tình nổi da gà trong bài đăng là TikToker này gọi vợ bằng cái tên "cục cưng". Lý do là bởi trước đó, trong bài "bóc phốt" của người vợ, C.T.S cũng dùng nickname này để gọi người thứ 3. Hiện tại, vẫn chưa rõ chính xác ai là người đăng bài nhưng netizen đã tràn vào và bày tỏ quan điểm của mình. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi vợ chồng C.T.S từng hạnh phúc mặn nồng mà bây giờ lại "đấu tố" ồn ào như vậy. Dành cho những ai chưa biết về vụ nam TikToker 1,8 triệu follow bị tố ngoại tình, câu chuyện bắt đầu từ tài khoản Facebook tên H.L gây chú ý khi lên mạng tung loạt bằng chứng tố chồng là C. "qua lại" với hot girl Gia Thị Linh khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Theo đó, Gia Thị Linh và chồng của H.L thường xuyên thực hiện các clip review sống ảo, du lịch cùng nhau trên kênh TikTok nhưng anh này nói dối vợ là đi công tác. Thậm chí, cô vợ còn phát hiện cả những clip nhạy cảm của cặp đôi. Giữa thời điểm nóng, mới đây xuất hiện một tài khoản được cho là của anh chồng có chia sẻ gây chú ý trên Facebook. Theo đó, C. lên một status giải thích về chuyện chu cấp cho con gái 3 triệu/ tháng sau khi ly hôn vợ. Hiện vụ việc nam TikToker bị vợ tố ngoại tình vẫn thu hút rất nhiều tương tác. Phần đa mọi người đều chỉ trích C. là "đàn ông không ra gì".

