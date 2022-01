Lý do Jack bị réo tên vụ nữ Tiktoker tòm tem chồng người

Mới đây, ồn ào nữ tiktoker 1,8 triệu follow - Gia Thị Linh bị tố tiểu ta là chủ đề nóng hổi. Câu chuyện bắt đầu từ tài khoản Facebook tên H.L gây chú ý khi lên mạng tung loạt bằng chứng tố chồng là C. ngoại tình với hot girl Gia Thị Linh khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Theo đó, Gia Thị Linh và chồng của H.L thường xuyên thực hiện các clip review sống ảo, du lịch cùng nhau trên kênh TikTok nhưng anh này nói dối vợ là đi công tác. Thậm chí, cô vợ còn phát hiện cả những clip nhạy cảm của cặp đôi. Giữa thời điểm nóng, mới đây xuất hiện một tài khoản được cho là của anh chồng có chia sẻ gây chú ý trên Facebook. Theo đó, C. lên một status giải thích về chuyện chu cấp cho con gái 3 triệu/ tháng sau khi ly hôn vợ. Cụ thể, nam TikToker bị tố phản bội vợ có viết: "Sau này con gái ba lớn thì con sẽ hiểu tại sao ba chỉ dám nói 1 tháng ba chỉ chu cấp cho con được có 3 triệu thôi. Ba không tiếc gì cả, tài sản ba còn để lại hết cho con, thì một vài triệu bạc có là gì, cơ mà đàn ông mà đến cái tầm tuổi này rồi nhắm làm được thì hãy nói". Hiện bài viết của người này đang thu hút rất nhiều tương tác. Phần đa mọi người đều chỉ trích C. là "đàn ông không ra gì", hết ngoại tình lại chỉ chu cấp cho con được 3 triệu bạc mỗi tháng. Nói đến đây, dân mạng lại nhớ lại câu chuyện chu cấp của Jack cho con. Theo đó, đào lại ồn ào Jack chu cấp 5 triệu/tháng cho con gái nhỏ, dân tình lại bắt đầu "quay xe" thấy "ngưỡng mộ" nam ca sĩ vì chí ít cũng đã hơn được người chồng trong câu chuyện. Tháng 8/2021, Jack vướng ồn ào tình ái khi vài cô gái tố nam ca sĩ bội tình, bắt cá nhiều tay. Ngoài việc bị "cắm sừng" khi yêu, Thiên An còn không nhận được sự quan tâm cần thiết trong suốt thời gian bầu bí, sinh nở. Thiên An cũng tiết lộ, phía Jack chu cấp cho con gái chung 5 triệu/tháng. Mặc khác, nam ca sĩ thậm chí bị phanh phui từ chối để con theo họ mình. Điều này khiến giọng ca Sóng Gió vấp phải không ít chỉ trích Sau nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm tròn trách nhiệm người cha với con gái tới khi trưởng thành. Dẫu vậy, tâm thư của Jack vẫn không xoa dịu được dư luận vì "viết chung chung", không nói rõ ồn ào với từng bóng hồng, đặc biệt không có lời xin lỗi nào tới mẹ con Thiên An - những người chịu tổn thương nhất. Chính việc đưa thông tin hàng tháng chu cấp cho con với con số 3 triệu đồng của nam TikToker tên C. khiến netizen lại nhớ đến Jack và một lần nữa "triệu hồi" nam ca sĩ này. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Mới đây, ồn ào nữ tiktoker 1,8 triệu follow - Gia Thị Linh bị tố tiểu ta là chủ đề nóng hổi. Câu chuyện bắt đầu từ tài khoản Facebook tên H.L gây chú ý khi lên mạng tung loạt bằng chứng tố chồng là C. ngoại tình với hot girl Gia Thị Linh khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Theo đó, Gia Thị Linh và chồng của H.L thường xuyên thực hiện các clip review sống ảo, du lịch cùng nhau trên kênh TikTok nhưng anh này nói dối vợ là đi công tác. Thậm chí, cô vợ còn phát hiện cả những clip nhạy cảm của cặp đôi. Giữa thời điểm nóng, mới đây xuất hiện một tài khoản được cho là của anh chồng có chia sẻ gây chú ý trên Facebook. Theo đó, C. lên một status giải thích về chuyện chu cấp cho con gái 3 triệu/ tháng sau khi ly hôn vợ. Cụ thể, nam TikToker bị tố phản bội vợ có viết: "Sau này con gái ba lớn thì con sẽ hiểu tại sao ba chỉ dám nói 1 tháng ba chỉ chu cấp cho con được có 3 triệu thôi. Ba không tiếc gì cả, tài sản ba còn để lại hết cho con, thì một vài triệu bạc có là gì, cơ mà đàn ông mà đến cái tầm tuổi này rồi nhắm làm được thì hãy nói". Hiện bài viết của người này đang thu hút rất nhiều tương tác. Phần đa mọi người đều chỉ trích C. là "đàn ông không ra gì", hết ngoại tình lại chỉ chu cấp cho con được 3 triệu bạc mỗi tháng. Nói đến đây, dân mạng lại nhớ lại câu chuyện chu cấp của Jack cho con. Theo đó, đào lại ồn ào Jack chu cấp 5 triệu/tháng cho con gái nhỏ, dân tình lại bắt đầu "quay xe" thấy "ngưỡng mộ" nam ca sĩ vì chí ít cũng đã hơn được người chồng trong câu chuyện. Tháng 8/2021, Jack vướng ồn ào tình ái khi vài cô gái tố nam ca sĩ bội tình, bắt cá nhiều tay. Ngoài việc bị "cắm sừng" khi yêu, Thiên An còn không nhận được sự quan tâm cần thiết trong suốt thời gian bầu bí, sinh nở. Thiên An cũng tiết lộ, phía Jack chu cấp cho con gái chung 5 triệu/tháng. Mặc khác, nam ca sĩ thậm chí bị phanh phui từ chối để con theo họ mình. Điều này khiến giọng ca Sóng Gió vấp phải không ít chỉ trích Sau nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm tròn trách nhiệm người cha với con gái tới khi trưởng thành. Dẫu vậy, tâm thư của Jack vẫn không xoa dịu được dư luận vì "viết chung chung", không nói rõ ồn ào với từng bóng hồng, đặc biệt không có lời xin lỗi nào tới mẹ con Thiên An - những người chịu tổn thương nhất. Chính việc đưa thông tin hàng tháng chu cấp cho con với con số 3 triệu đồng của nam TikToker tên C. khiến netizen lại nhớ đến Jack và một lần nữa "triệu hồi" nam ca sĩ này. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar