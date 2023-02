Làm nội trợ loạt Youtuber không tiếc tiền đầu tư nhan sắc

Quỳnh Trần JP là Youtuber nổi tiếng với khán giả Việt, nhất là những người mê xem các video ẩm thực, mukbang…Cô chiếm trọn trái tim cộng đồng mạng nhờ lối nói chuyện duyên dáng, hài hước cộng vẻ ngoài giản dị, gần gũi. Sau khi nổi tiếng và lấn sân làm kinh doanh, mới đây nữ Youtuber quyết định cắt bọng mắt trên và dưới để kéo phần da xung quanh mắt ra cho đỡ già và can thiệp vòng 1. Trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, Quỳnh Trần JP được người bạn thân là Bà Nhân Vlog chăm sóc tận tình. Trước Quỳnh Trần JP, Bà Nhân Vlog có cuộc trùng tu nhan sắc lớn hơn ngay tại Việt Nam. Được biết, trong lần chỉnh sửa sắc đẹp này, Bà Nhân tốn khoảng 200 triệu đồng. Sau đó cô còn cập nhật tình trạng sức khoẻ, tiết lộ chi phí, tư vấn và thoải mái chia sẻ suy nghĩ tích cực của mình về chuyện can thiệp dao kéo để có được tự tin hơn cho chị em. Chị Ngoan - chủ sở hữu kênh YouTube Heesun Family Cuộc Sống Hàn Quốc với hơn 200 nghìn lượt theo dõi thu hút nhiều người xem với nội dung khá gần gũi, luôn mang không khí vui vẻ kèm với lối chia sẻ gần gũi của mình. Cũng giống các Youtuber ẩm thực khác, cô đã thẩm mỹ chỉnh lại dáng mũi sau hơn 3 năm làm YouTuber và kiếm được kha khá. Đặc biệt, anh Soo chồng chị đích thân là người đưa chị đi thăm khám, đợi chị phẫu thuật và chăm sóc cho chị rất tận tình. Nữ Youtuber Phạm Kim Chi, chủ sở hữu kênh CHAEWON Family Cuộc Sống Hàn Quốc được đông đảo người xem vì sự xuất hiện thường xuyên của bé By - cô con gái đáng yêu, hết mực xinh xắn trải nghiệm ăn uống cùng mẹ. Vào năm ngoái, chị Kim Chi cũng đã có công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ treo cơ mí mắt tại bệnh viện nơi chị Ngoan (Heesun Family Cuộc Sống Hàn Quốc) phẫu thuật ở Kang Nam Seoul. Chị Kim Chi chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất may mắn vì có chồng ở bên, ủng hộ, chăm sóc và hy vọng bản thân sẽ có một diện mạo đẹp hơn. Ảnh: Tổng hợp

