“Gái một con” Thiên An khoe sắc vóc gợi cảm trong bộ ảnh mới

Thiên An nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là sau khi thông báo trở thành mẹ đơn thân. Thời gian gần đây, hot girl Thiên An đã trở lại với cuộc sống thường ngày, vui vẻ tương tác cùng fan trên mạng xã hội. Đặc biệt cô liên tục đăng tải nhiều hình ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp sau sinh. Mới đây, nàng hot girl "đốn tim" cộng đồng mạng khi khoe nhan sắc cực quyến rũ trong bộ ảnh mới, chứng minh nhan sắc "gái 1 con trông mòn con mắt". Tình cũ của Jack thả dáng trong thiết kế đầm cúp ngực họa tiết hoa xuyên thấu, khoe trọn tấm lưng trần nuột nà. Ngoài ra, Thiên An cũng khéo léo chọn kiểu tóc búi gọn gàng giúp tôn triệt để nét đẹp hình thể. Phía dưới bài đăng, hot girl Thiên An nhận về nhiều lời khen cho vẻ đẹp ngày càng chững chạc, nhuận sắc. Vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, sống mũi cao, khuôn cằm thon gọn, từng đường nét hài hòa cùng 3 vòng xịn xò, nên mỗi lần xuất hiện, Thiên An đều gây sốt vì những hình ảnh quá xuất sắc. Trên trang cá nhân, cô nàng không ít lần khiến netizen xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng lên hương hậu sinh con gái. Dù thả dáng trong bộ cánh nào, mỹ nhân sinh năm 1998 cũng khoe triệt để lợi thế hình thể. Hậu ồn ào tình ái với nam ca sĩ Jack, Thiên An dần kín tiếng hơn, cô tập trung toàn thời gian vào việc làm mẹ đơn thân và công việc. Hiện, người đẹp dành nhiều thời gian chăm sóc cô con gái nhỏ, cũng như có mặt tại một số sự kiện. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

