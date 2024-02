"Kiếp nạn" hoa Tết 2024: Nở bung bét, gia chủ đứng ngồi khó yên

Đào là loại hoa đặc trưng được người Việt vô cùng ưa chuộng vào dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là tại miền Bắc. Một trong những niềm vui khi chơi đào Tết chính là hoa nở bung khoe sắc, tượng trưng cho may mắn và tài lộc của gia chủ. Những ngày gần đây, cư dân mạng khắp nơi đều đang cảm thấy vô cùng bất an trước cảnh hoa đào nở bung dù còn khoảng 5 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán. Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người đăng đàn chia sẻ nỗi niềm ''3 phần phấn khởi, 7 phần bất an'' của bản thân khi thấy hoa đào nở sớm trước nền nhiệt từ 19 - 23 độ C vào những ngày cuối năm. Có gia đình vừa kịp mua đào hôm 22 Âm lịch, mà sang đến ngày 24 đã nở rộ rực rỡ. Dưới phần bình luận của các bài viết này, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng và bất an của bản thân khi thời tiết thay đổi thất thường, khiến đào ra hoa quá sớm. Không chỉ những giống đào phai, đào bích, đào huyền thông thường mà nhiều gia đình chơi đào rừng cũng cặp phải tình cảnh tương tự. Thậm chí còn có cành đào còn ra hoa ngay từ 20 Âm lịch. Trước tình trạng hoa đào nở sớm, cư dân mạng cũng truyền tai nhau một vài ''bí kíp'' hãm hoa bung nở để có thể ra hoa đúng dịp Tết. Có người khuyên nên đổ đá lạnh vào gốc cây mỗi ngày, như vậy hoa sẽ nở chậm hơn. Không chỉ có nở sớm, nhiều kiếp nạn khác khi chơi đào Tết cũng được netizen chia sẻ.

