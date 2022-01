"Ông chủ sạp rau" Minh Râu bán hoa Tết, netizen ủng hộ hết lời

Nhắc chủ sạp rau 5 tỉ/bó, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến anh Phạm Hồng Minh (hay còn gọi là Minh Râu), 37 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trong khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành, để giúp đỡ bà con gặp khó khăn, ông chủ sạp rau Minh Râu đã tạo nên một sạp rau nhỏ "cho nhiều hơn bán". Đến nay, khi Tết đang cận kề, ông chủ sạp bán rau nổi tiếng MXH lại tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi chuyển nghề sang buôn hoa. Đáng nói, giống như bó rau 5 tỉ kia, lần này Minh Râu cũng bán hoa cúc với giá tiền triệu, nhưng lại không ngần ngại "cho hoặc biếu". Có thể thấy, dù buôn gì chăng nữa, sự đáng yêu của anh vẫn không hề thay đổi. Cụ thể, theo bài viết do chính Minh Râu đăng tải cho biết, cúc mà anh bán là hàng "đột biến", hiếm có khó tìm. Vì vậy giá của chúng cũng không hề rẻ, hầu hết đều là tiền triệu, dao động từ 1,5-4 triệu đồng/cặp. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là nếu bán không hết, Minh Râu sẵn sàng "tặng, cho hoặc biếu luôn". Và đặc biệt là "chiều 29, 30 Tết sẽ tăng giá gấp đôi, chứ không bán rẻ". Dòng quảng cáo này đã khiến cho dân mạng không khỏi bật cười vì quá đỗi đáng yêu. Bởi lẽ, nếu đã biết đến Minh Râu qua "sạp rau 5 tỉ/bó", chắc chắn mọi người sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng lý do người đàn ông xăm trổ này đưa ra mức giá như vậy là vì muốn "cho nhiều hơn bán". Việc làm của ông chủ sạp rau Minh Râu chỉ đơn giản là giúp đỡ mọi người, nhưng với một cách thức vô cùng đáng yêu, dễ mến. Tấm biển hiệu đầy lỗi chính tả cũng là một nét rất riêng của Minh Râu. Thay vì cảm thấy khó chịu, hầu hết người đọc lại chỉ thấy sự gần gũi thông qua những dòng chữ "mua nhanh chốt nẹ", "lếu còn"... Có lẽ đây cũng chính là lý do giúp cho "người đàn ông kì lạ" Minh Râu trở nên nổi tiếng và được dân tình yêu thích đến thế. Ngay khi đăng tải, bài viết của Minh Râu đã nhận về hàng loạt bình luận từ dân tình. Hầu hết ai nấy đều vô cùng cảm động trước việc làm tử tế của người đàn ông xăm trổ này. Phía dưới bài đăng cũng có rất nhiều lời ngợi khen gửi đến Minh Râu vì hành động dễ thương của anh. Mời độc giả xem video: Giao hàng mùa dịch: Làm sao để hạn chế tiếp xúc? - Nguồn: VTV24

Nhắc chủ sạp rau 5 tỉ/bó, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến anh Phạm Hồng Minh (hay còn gọi là Minh Râu), 37 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trong khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành, để giúp đỡ bà con gặp khó khăn, ông chủ sạp rau Minh Râu đã tạo nên một sạp rau nhỏ "cho nhiều hơn bán". Đến nay, khi Tết đang cận kề, ông chủ sạp bán rau nổi tiếng MXH lại tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi chuyển nghề sang buôn hoa. Đáng nói, giống như bó rau 5 tỉ kia, lần này Minh Râu cũng bán hoa cúc với giá tiền triệu, nhưng lại không ngần ngại "cho hoặc biếu". Có thể thấy, dù buôn gì chăng nữa, sự đáng yêu của anh vẫn không hề thay đổi. Cụ thể, theo bài viết do chính Minh Râu đăng tải cho biết, cúc mà anh bán là hàng "đột biến", hiếm có khó tìm. Vì vậy giá của chúng cũng không hề rẻ, hầu hết đều là tiền triệu, dao động từ 1,5-4 triệu đồng/cặp. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là nếu bán không hết, Minh Râu sẵn sàng "tặng, cho hoặc biếu luôn". Và đặc biệt là "chiều 29, 30 Tết sẽ tăng giá gấp đôi, chứ không bán rẻ". Dòng quảng cáo này đã khiến cho dân mạng không khỏi bật cười vì quá đỗi đáng yêu. Bởi lẽ, nếu đã biết đến Minh Râu qua "sạp rau 5 tỉ/bó", chắc chắn mọi người sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng lý do người đàn ông xăm trổ này đưa ra mức giá như vậy là vì muốn "cho nhiều hơn bán". Việc làm của ông chủ sạp rau Minh Râu chỉ đơn giản là giúp đỡ mọi người, nhưng với một cách thức vô cùng đáng yêu, dễ mến. Tấm biển hiệu đầy lỗi chính tả cũng là một nét rất riêng của Minh Râu. Thay vì cảm thấy khó chịu, hầu hết người đọc lại chỉ thấy sự gần gũi thông qua những dòng chữ "mua nhanh chốt nẹ", "lếu còn"... Có lẽ đây cũng chính là lý do giúp cho "người đàn ông kì lạ" Minh Râu trở nên nổi tiếng và được dân tình yêu thích đến thế. Ngay khi đăng tải, bài viết của Minh Râu đã nhận về hàng loạt bình luận từ dân tình. Hầu hết ai nấy đều vô cùng cảm động trước việc làm tử tế của người đàn ông xăm trổ này. Phía dưới bài đăng cũng có rất nhiều lời ngợi khen gửi đến Minh Râu vì hành động dễ thương của anh. Mời độc giả xem video: Giao hàng mùa dịch: Làm sao để hạn chế tiếp xúc? - Nguồn: VTV24