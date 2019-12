Kỉ niệm 4 năm ngày cưới hot family Trang Lou chơi lớn với quà khủng

Hot family Trang Lou - Tùng Sơn từ lâu nổi tiếng trên mạng xã hội bởi tình yêu lâu bền của cặp đôi và cậu con trai biệt danh Xoài cực kỳ đáng yêu. Hồi tháng 11, Trang Lou và Tùng Sơn khoe ảnh du lịch tại Pháp. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi nước ngoài. Trước đó nhiều lần vợ chồng hot girl đi Hàn Quốc, Đài Loan du hí,.... Vừa trở về từ chuyến du lịch Châu Âu, hot girl Trang Lou lại khiến cộng đồng mạng lác mắt khi tậu siêu xe Maserati trị giá 5 tỷ đồng nhân dịp 4 năm ngày cưới và 9 năm yêu nhau với Tùng Sơn. Cùng với khoe tậu quà khủng kỷ niệm ngày cưới, Trang Lou cũng cảm ơn chồng vì đã đồng hành cùng cô trong thời gian dài, cùng đi trên cùng con đường để xây dựng hạnh phúc rồi kết quả là có một tổ ấm 3 người như ngày hôm nay. Gia đình và rất đông bạn bè đã tới tận showroon xe để chúc mừng vợ chồng Trang lou tậu xế sang. Test thử xe mới chính là Xoài, quý tử nhà Tùng Sơn - Trang Lou. Bài viết của Trang Lou hiện đã có 82 nghìn lượt like và 6,8 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới hot family đồng thời tỏ ra ghen tỵ với tình yêu đẹp và sự giàu có của cặp đôi. Trước khi tậu siêu xe giá 5 tỉ đồng, Tùng Sơn và Trang Lou sử dụng xe Mini Cooper trị giá hơn 1 tỷ đồng. Dù không thể bằng được chiếc Maserati mới sắm nhưng đây cũng là dòng xe sang. Trước đó, bố của Trang Lou và Huy Me là hoạ sĩ An Hải cũng từng mua một chiếc xe sang hiệu Maserati. Tùng Sơn và Trang Lou là cặp đôi nổi tiếng từ lâu bởi tình yêu cực đẹp. Cả hai quen nhau khi cùng là học sinh của trường THPT Việt Đức, Hà Nội. Không ai nghĩ tình yêu mộng mơ tuổi học trò lại bền lâu đến vậy. Trước đó, Trang Lou, tên thật là Phạm Thu Trang đã là hot girl Hà Thành đình đám trên mạng xã hội. Cô cũng được biết đến là em gái ruột của vlogger Huy Me. Xem thêm clip: Xuýt xoa trước chuyện tình trong mơ của vợ chồng Trang Lou - Nguồn: Youtube

