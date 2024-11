Em bé viral nhất cõi mạng hút 16 triệu view bởi 1 từ “nín“

Những ngày qua, trên khắp các diễn đàn MXH, hội mẹ bỉm "phát sốt" vì một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực hài hước của bé trai lớp mầm non. Theo đó khi được mẹ hỏi diễn tả lại cô giáo khi bé khóc thì cô giáo sẽ làm như thế nào, em bé ngay lập tức "bật chế độ" diễn sâu để tả lại cô giáo bằng một từ "nín" cùng biểu cảm vô cùng thần thái. Đoạn video nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, đạt hơn 16 triệu lượt xem và hơn một triệu lượt yêu thích chỉ sau 3 ngày đăng tải. Cư dân mạng bày tỏ thích thú trước sự dễ thương của bé trai, đua nhau diễn lại vẻ biểu cảm, hành động của bé. Nhiều người còn phải replay hàng chục lần đoạn video ngắn của em bé này. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước sự dễ thương và đáo để của bé trai. Được biết danh tính của "em bé triệu view" này là bé Danh Hưng, 21 tháng tuổi, có tên gọi ở nhà là Sữa. Gần cuối tháng 10, bé Sữa được chuyển từ lớp mầm non nhỏ sang lớp mầm non lớn. Do chưa quen cô giáo và bạn bè, cậu thường quấy khóc, được các cô giáo dỗ dành để nín khóc. Sau một đêm, bé Sữa bỗng nổi tiếng khắp các diễn đàn. Từ "nín" cùng biểu cảm của em bé được nhiều người vẽ lại thành loạt meme hài hước. Những meme này hiện đang có số lượng lượt dùng khủng trên MXH. Biểu cảm của em bé cũng đang trở thành một "biểu tượng" meme cho nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. (Ảnh: Tiktok, Facebook)

