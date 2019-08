Không còn nghi ngờ gì nữa, dàn Wags Việt toàn hot girl đều từ mảnh đất này

Trước khi "kết duyên" với Yến Xuân, thủ môn Đặng Văn Lâm từng có thời gian mặn nồng với hot girl Nghệ An - Thương Võ. Thương Võ tên thật Võ Thị Thương, sinh năm 1992. Cô nàng này gây ấn tượng bằng khuôn mặt xinh xắn, sắc sảo cùng thân hình hấp dẫn, quyến rũ. Không chỉ xinh đẹp, hot girl Thương Võ còn sở hữu giọng hát ngọt ngào và từng tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Nhắc tới các người đẹp Nghệ An từng yêu cầu thủ, chắc chắn không thể không đề cập đến Ngọc Nữ. Cô nàng Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 từng bị gắn mác bạn gái tin đồn Phan Văn Đức. Ngọc Nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp không tì vết, cô nàng từng tham gia chinh chiến ở nhiều đấu trường sắc đẹp lớn nhỏ trong nước. Không chỉ có gương mặt vạn người mê, body của Ngọc Nữ cũng vô cùng sexy và quyến rũ. Chia tay bạn gái tin đồn Ngọc Nữ, Văn Đức lại tiếp tục dính nghi vấn đang hẹn hò với một hot girl khác đến từ Nghệ An có tên Võ Nhật Linh. Nhật Linh, sinh năm 1998. Trước khi biến đến bằng biệt danh bạn gái tin đồn Văn Đức, cô nàng từng nổi tiếng nhờ hình tượng cô giáo mầm non xinh đẹp. Nhật Linh hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Sư phạm mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Phạm Xuân Mạnh cũng có nửa kia đến từ xứ Nghệ. Cô nàng bạn gái tuyển thủ U23 này có tên Dung Trần. Dung Trần sở hữu nhan sắc vô cùng xinh xắn. Với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng, nhìn gái xinh Nghệ An vừa dịu dàng lại vừa thu hút. Theo dõi trang cá nhân của Dung Trần, nhiều người nhận ra cô bạn có tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá, đặc biệt là CLB SLNA.

