"Bạn gái tin đồn" mới của Phan Văn Đức, tưởng lạ hóa ra người quen

Mới đây, nhiều người chắc cú tuyển thủ Phan Văn Đức có bạn gái - cô nàng hot girl Nghệ An tên Nhật Linh sau loạt bằng chứng được dân mạng đưa ra. Tìm hiểu về bạn gái mới Phan Văn Đức, dân mạng nhận ra Nhật Linh từng gây sốt MXH bởi loạt hình ảnh cô giáo thực tập cách đây vài tháng. Nhật Linh 22 tuổi, đến từ Nghệ An, theo học ngành Sư phạm. Bạn gái tin đồn Phan Văn Đức từng gây sốt MXH bởi loạt ảnh cô giáo đi thực tập ở một trường mầm non tại Nghệ An đầu năm 2019. Theo tìm hiểu, lý do Nhật Linh theo đuổi ngành Mầm non vì cô chia sẻ cô rất yêu thích trẻ con. Bản thân Nhật Linh là cô gái thích sự sôi động, vui vẻ và nhí nhảnh nên cô nhận thấy mình rất hợp với ngành học Mầm non. Nhật Linh cho biết thêm, cô cũng thấy khá vui khi được gọi là "cô giáo hotgirl". Nhưng bạn gái Phan Văn Đức không dám nhận danh xưng này bởi cô vẫn đang đi học và chưa chính thức trở thành giáo viên. Ngoài thời gian lên giảng đường, Nhật Linh còn là người mẫu ảnh cho cho các shop thời trang tại Nghệ An để kiếm thêm thu nhập. Sở hữu gương mặt với nhiều đường nét dễ thương, Nhật Linh gây thiện cảm cho nhiều người từ ánh nhìn đầu tiên. Câu chuyện tình cảm giữa Nhật Linh và Văn Đức mới dừng ở mức tin đồn bởi cả 2 chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Nhưng với những bằng chứng trên MXH, nhiều người vẫn chắc cú rằng Phan Văn Đức và Nhật Linh là 1 đôi.

Mới đây, nhiều người chắc cú tuyển thủ Phan Văn Đức có bạn gái - cô nàng hot girl Nghệ An tên Nhật Linh sau loạt bằng chứng được dân mạng đưa ra. Tìm hiểu về bạn gái mới Phan Văn Đức, dân mạng nhận ra Nhật Linh từng gây sốt MXH bởi loạt hình ảnh cô giáo thực tập cách đây vài tháng. Nhật Linh 22 tuổi, đến từ Nghệ An, theo học ngành Sư phạm. Bạn gái tin đồn Phan Văn Đức từng gây sốt MXH bởi loạt ảnh cô giáo đi thực tập ở một trường mầm non tại Nghệ An đầu năm 2019. Theo tìm hiểu, lý do Nhật Linh theo đuổi ngành Mầm non vì cô chia sẻ cô rất yêu thích trẻ con. Bản thân Nhật Linh là cô gái thích sự sôi động, vui vẻ và nhí nhảnh nên cô nhận thấy mình rất hợp với ngành học Mầm non. Nhật Linh cho biết thêm, cô cũng thấy khá vui khi được gọi là "cô giáo hotgirl". Nhưng bạn gái Phan Văn Đức không dám nhận danh xưng này bởi cô vẫn đang đi học và chưa chính thức trở thành giáo viên. Ngoài thời gian lên giảng đường, Nhật Linh còn là người mẫu ảnh cho cho các shop thời trang tại Nghệ An để kiếm thêm thu nhập. Sở hữu gương mặt với nhiều đường nét dễ thương, Nhật Linh gây thiện cảm cho nhiều người từ ánh nhìn đầu tiên. Câu chuyện tình cảm giữa Nhật Linh và Văn Đức mới dừng ở mức tin đồn bởi cả 2 chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Nhưng với những bằng chứng trên MXH, nhiều người vẫn chắc cú rằng Phan Văn Đức và Nhật Linh là 1 đôi.