Khoe vẻ ngoài xinh đẹp, hot girl Sam báo tin vui cho netizen

Sam là một trong những hot girl không chỉ quyến rũ mỗi khi xuất hiện mà còn có độ giàu chẳng kém cạnh ai. Nhưng cách đây chưa lâu, trên Facebook cá nhân, hot girl Sam đăng hình ảnh tay chân bầm dập, cả người đầy vết trầy khiến cho fan vô cùng hoảng hốt. Mới đây, Sam tiếp tục gây thích thú cho fan khi đăng ảnh xuất hiện trên phố với dáng vẻ thon gầy.Cựu hot girl sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng vòng eo nhỏ xíu. Có vẻ như Sam đã sụt cân so với trước, chẳng lẽ nào Sam giảm cân để đóng phim mới? Dự án mà Sam tham gia có gì hấp dẫn mà khiến cho nữ MC phải quay trở lại màn ảnh sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Nói về năm 2021 đã qua, Sam bộc bạch rằng có quá nhiều biến động nhưng cô nàng quý trọng vì có thời gian bên gia đình, bạn bè. Cụ thể, gái xinh đến từ TP HCM này cho biết: "2021 là năm có quá nhiều biến động và đau thương. Trải qua hơn 6 tháng giãn cách, hơn bao giờ hết Sam quý trọng vô cùng từng khoảnh khắc ở cạnh gia đình, người thân, bạn bè thân thiết. Đồng thời, Sam cũng vô cùng biết ơn sự ủng hộ, dõi theo mà khán giả luôn dành cho mình". Sam chia sẻ thêm: "2021 sắp khép lại, mong điều bình an sẽ đến vẹn nguyên và mong tất cả mọi người sẽ luôn được hạnh phúc. Sam của 2022 chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng để làm điều gì cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Chúc mừng năm mới, chúc tất cả mọi người bình an và hạnh phúc". Sam sinh năm 1990, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Tính đến thời điểm hiện tại, gái xinh này đã tham gia được hơn 20 dự án phim lớn, nhỏ khác nhau. Sam cho biết cô đang nỗ lực hết sức để hi vọng công chúng sẽ ghi nhận mình với vai trò diễn viên thực lực. Sam nói: "Nhiều người nói rằng, công việc diễn xuất không mang lại thu nhập nhiều, nhưng tôi thấy nếu biết tiết kiệm và chăm chỉ làm việc thì nghề này dư sức để sống tốt và nuôi được cả gia đình". Sam thừa nhận, đi qua mọi sóng gió của cuộc đời, cô dần tạo cho mình một lớp vỏ bọc để giữ cho bản thân an toàn, không sa đà vào cám dỗ của showbiz. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

