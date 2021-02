Khoe nồi thịt kho ăn Tết, cô gái khiến nhiều người “ngán tận cổ“

Mới đây, một cô gái đã đăng ảnh khoe nồi thịt kho trứng của nhà đón Tết, nhanh chóng hình ảnh này khiến dân mạng khá sốc bởi số lượng thịt và trứng trong nồi là số lượng lớn. Theo chủ tài khoản tiết lộ, nhà cô đã mua đến 10kg thịt lợn và 100 quả trứng vịt để để kho thịt làm món ăn ngày Tết. Hình ảnh trên ngay lập tức gây "choáng váng" cộng đồng mạng, bởi không ai nghĩ sẽ có gia đình nào làm nồi thịt to và nhiều đến vậy. Nhiều cư dân mạng cảm thấy "ngán tận cổ" khi nghĩ đến việc ăn thịt kho trứng xuyên Tết như gia đình nhà cô gái này : "Hột vịt thì nhà mình ăn 3 ngày là hết, còn thịt thì chắc… 3 tháng!", "Năm ngoái hình như kho có mỗi 2kg mà cũng gần hết Tết mới ăn xong. Sợ hãi ghê!",... Không chỉ bày tỏ nỗi "ám ảnh" với bài đăng của cô gái, nhiều bạn còn nhiệt tình chia sẻ nồi thịt kho đón Tết to không kém của nhà mình. Có thể nói, việc ăn uống tụ tập rất vui nhưng mà sẽ vất vả cho người làm bếp vì phải chuẩn bị lượng đồ ăn khổng lồ. Những chiếc nồi thịt kho trứng siêu to khổng lồ dù chỉ mới nhìn thôi đã thấy "ngán tận cổ". Ngoài thịt kho trứng, nhiều gia đình cẩn thận còn chuẩn bị đồ ăn khác với khối lượng lớn như mua đến tận 11 triệu tiền thịt và 120 quả mướp đắng để ăn dần trong những ngày Tết. Khổ qua nhồi thịt cũng là món nhiều gia đình chọn ăn ngày Tết. Tai heo ngâm giấm giòn ngon để chống ngán cho ngày Tết. Có khá nhiều nhà tập trung ăn uống đông nên lượng thực phẩm tiêu thụ cũng phải xếp vào hàng "khủng". Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Ảm đạm chợ truyền thống những ngày cận Tết - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

