Khoe móng tay nham nhở, hội chị em tất bật đăng ảnh theo trend

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều hàng quán không thiết yếu đóng cửa khiến hội chị em "điên đầu" vì không tìm được quán sơn, sửa móng tay, chân. Chính lẽ đó mà mới đây trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu khoe móng tay nham nhở mùa dịch cực hài hước. Lâu không được làm móng tay mà cũng không thể tự làm sạch phần móng tay đã làm trước đó nên việc các quán nail đóng của khiến bàn tay của hội chị em trông cực kỳ thảm hoạ. Vừa mới xuất hiện, trào lưu mùa COVID-19 mới này đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều chị em phụ nữ nghiện làm nail. Những bộ móng tay mọc dài, phần sơn nham nhở khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Cánh mày râu không bao giờ hiểu được nỗi khổ khi bàn tay xấu xí của phụ nữ. "Ở nhà rảnh quá cái gì cũng thành trào lưu được, nhưng công nhận không làm được bộ móng trông ngứa ngáy thật", "Tự làm móng ở nhà đi nhìn không chịu nổi" - Hội chị em móng xấu hài hước bình luận. Phần móng nham nhở do "ngứa tay ngồi bóc". Nhiều chị em cho biết móng tay trông không đẹp đẽ thật nhưng may mắn do cách ly nên cũng chỉ ở im trong nhà, không phải mang bộ móng "thảm hoạ" ra ngoài. Bàn tay xấu hơn hẳn khi bộ móng không tử tế. Không chỉ móng tay, nhiều người cho biết các quán gội đầu, cắt tóc đóng của cũng khiến hội chị em khóc ròng. Mời quý độc giả xem thêm clip: “Nổi sóng” mạng: Trào lưu độc đáo “tên hay bay dịch” của giới trẻ mùa Covid-19 - Nguồn: Youtube

