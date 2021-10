TikToker Khánh Huyền khoe được tặng iPhone 13 Pro Max, netizen gọi tên ai?

Chuyện tình của Bụt và hot Tiktoker Khánh Huyền vốn được dân mạng quan tâm. Cặp đôi chưa từng thừa nhận nhưng qua màn thả thính qua lại, đăng ảnh mờ ảo của đối phương thì cô nàng chắc đến 99% tình mới của streamer đến từ Cao Lãnh. Nghi vẫn hot girl TikTok Khánh Huyền và Bụt hẹn hò càng có cơ sở khi mới đây, cô nàng khoe trên Instagram cá nhân rằng mình được tặng chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max mới toanh. Hot TikToker Khánh Huyền cũng không quên gửi lời cảm ơn tới "ai đó" với dòng chữ "Thank you my baby" cùng biểu tượng trái tim ngọt ngào. Dù không trực tiếp nhắc ai là người tặng nhưng dân mạng đã nhanh chóng đoán ra chủ nhân món quà, Bụt chứ còn ai. Bởi lẽ từ trước đến nay, Bụt nổi tiếng rất chiều người yêu và không tiếc tiền tặng cho nửa kia những món quà đắt đỏ như túi xách, giày hiệu... ví dụ điển hình là tình cũ Linh Ngọc Đàm. Vậy nên cũng không có gì khó hiểu khi Bụt ‘bỏ sương sương' vài chục triệu mua tặng iPhone 13 Pro Max cho Khánh Huyền. Lê Thị Khánh Huyền đang là TikToker thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ hiện nay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng hàng nghìn video TikTok vui nhộn, cô nàng trở thành hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Không chỉ khiến người nhìn điêu đứng với nhan sắc xinh đẹp của mình, hot girl TikTok này còn liên tục gây choáng với những shoot hình diện nội y nóng bỏng mắt. Dù chỉ là một nữ sinh 2k4, nhưng TikToker Lê Thị Khánh Huyền lại có body nóng bỏng với số đo ba vòng lý tưởng. Chính vì thế mà hot TikToker này thường chọn cho mình những trang phục quyến rũ để có thể khoe trọn dáng vóc đáng mơ ước. Nếu ai theo dõi Khánh Huyền từ lâu thì đây hẳn là phong cách quá quen thuộc tạo nên thương hiệu riêng của cô nàng. Loạt hình ảnh trên trang cá nhân của Khánh Huyền nhận về nhiều bình luận không đồng tình, đa phần tỏ ra ngán ngẩm với cách ăn mặc "thiếu vải" của nhiều hot girl mỗi lần xuất hiện trên MXH.

