Khoe ảnh nhận bằng Thạc sĩ, Âu Hà My lộ nhan sắc khác lạ

Vốn là giảng viên đại học, Âu Hà My trở nên nổi tiếng hơn sau vụ lùm xùm với chồng cũ. Một thời gian vắng bóng trên mạng xã hội, mới đây nữ giảng viên Âu Hà My đăng tải hình ảnh đi nhận bằng thạc sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhan sắc của nữ giảng viên xinh đẹp lập tức gây chú ý, nhiều netizen nhanh chóng nhận ra gương mặt của Âu Hà My khác lạ hơn trước. Không ít người khen Âu Hà My, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người để ý kĩ, cho rằng gương mặt của Hà My nhìn baby hơn. Ngoài ra netizen còn tinh ý nhận thấy đôi môi của cô cũng căng mọng, dày hơn trước kia. Nhiều cư dân mạng cho rằng, có thể cô tăng cân hoặc chỉnh sửa nhan sắc. Mặc dù không rõ có phải cô nàng đã thẩm mỹ hay không nhưng phải khẳng định rằng nhan sắc Hà My khiến mọi người rất ấn tượng. So với thời gian trước, hiện tại trông cô tươi tắn, tràn đầy sức sống. Âu Hà My sinh năm 1994. Hiện tại cô đang là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Người đẹp từng được biết đến với biệt danh "hot girl giám thị" khi hình ảnh xinh đẹp của cô khi đi coi thi được lan truyền trên mạng xã hội. Âu Hà My vẫn giữ thói quen đặc biệt đó chính là theo đuổi phong cách ăn mặc quyến rũ như trước. Khác với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm trước đó, Âu Hà My của hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

