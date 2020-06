Nữ CEO trong “Người ấy là ai?“ bị soi gia thế siêu khủng

Nữ chính xuất hiện trong " Người ấy là ai" tập 6 mới đây gây chú ý người xem không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng này còn gây ấn tượng khi là một CEO thời trang tài năng. Theo đó, nữ chính trong tập 6 có tên Kiều Ly Phạm (Liu Liu), 28 tuổi, đến từ Hà Nội. Mặc dù nổi bật hơn người, thế nhưng hot girl tài năng này lại không gặp may trong chuyện tình cảm. Chia sẻ khi tham gia Người ấy là ai, Kiều Ly cho biết mình từng trải qua một mối tình 3 năm với một nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt. Nhưng do sự khác biệt về suy nghĩ và định hướng tương lai nên cặp đôi quyết định chia tay. Mặc dù chia tay nhưng nữ chính vẫn dành nhiều lời khen cho người bạn trai cũ. Tuy nhiên, Kiều Ly lại rưng rưng khi nói về lý do cả 2 trở về làm bạn chỉ vì chuyện yêu xa. Ở độ tuổi 28, Ly đã có trong tay mọi thứ mà hầu hết cô nàng nào cũng muốn có được. Hiện tại, cô đang sở hữu một cửa hàng thời trang lớn và 1 chuỗi cửa hàng làm đẹp. Sở hữu khối tài sản "khủng" như vậy, Kiều Ly cũng không quên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh của mình lên trang cá nhân, như việc bản thân đang đi trên chiếc xế hộp đắt đỏ. Những chuyến đi du lịch đối với nữ CEO này phải coi "như cơm bữa" khi cô liên tục được tận hưởng cảnh quan nhiều nơi và ở nhiều biệt thự sang trọng. Từng được biết với vai trò một hot girl Hà Thành xinh đẹp lại có cuộc sống trong mơ, Kiều Ly còn gây ấn tượng khi sở hữu một thân hình rất chuẩn đẹp, nóng bỏng. Kiều Ly Phạm cũng thường xuyên mặc những chiếc váy ôm sát để khoe cơ thể đẹp của mình. Đến với chương trình "Người ấy là ai", Kiều Ly Phạm mong muốn tìm được người phù hợp và thực sự yêu thương mình, thấu hiểu mình. Xinh đẹp, tài năng, giàu có nhưng điều mà Kiều Ly Phạm thiếu giờ đây có lẽ là một bờ vai vững chãi để dựa vào. Mời quý độc giả đón xem thêm video Top 10 hot girl xinh đẹp nhất Hà Nội - Nguồn: Toplist.vn

