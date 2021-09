Bị hỏi việc chồng ăn chơi, hot girl Xoài Non nói gì?

Trong số những nàng dâu hào môn ở Sài thành, Xoài Non là cái tên cũng khá nổi bật. Sau khi trở thành vợ của Xemesis, cô nàng lại càng nổi tiếng hơn bởi ông xã là 1 trong "tứ hoàng streamer" đình đám. Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Không chỉ gây ấn tượng với tư cách là vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam", cô nàng còn "hút hồn" các fan bởi vẻ ngoài xinh xắn theo phong cách lai Tây và tính cách hồn nhiên, dễ thương. Trước khi trở thành nàng dâu hào môn, hot girl Xoài Non từng góp mặt trong các bộ phim sitcom và MV ca nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sau 1 năm quen nhau, Xemesis và hot girl Xoài Non chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Đám cưới xa hoa của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ.

Sự giàu có của nhà chồng nàng hot girl còn được thể hiện qua đám cưới hồi năm 2020 với siêu xe rước dâu có giá lên đến 7.5 tỷ, chiếc váy cưới 28 tỷ... Hiện tại, cặp đôi này sống ở căn hộ nằm trong khu nhà giàu ở Sài Gòn. Trở thành vợ của Xemesis, Xoài Non từng dính nhiều điều tiếng như ăn bám, đào mỏ... Nhưng cô nàng cũng lên tiếng khẳng định rằng mình và chồng tiền nong rõ ràng. Cách đây chưa lâu, chồng Xoài Non từng thú nhận đã "qua đường" với gần 200 cô gái trước khi tìm hiểu nàng hot girl. Nhưng đó là từ lúc chưa kết hôn. Câu chuyện này lại tiếp tục bị khơi này khi mới đây, vợ của Xemesis lại nhận phải câu hỏi về vấn đề trên. Gần đây khi cư dân mạng hỏi lại về vấn đề đàn ông ăn chơi trước rồi mới ổn định sẽ luôn tốt hơn Xoài Non đã đưa quân điểm rằng cô cảm thấy mọi chuyện bình thường, thậm chí là không hề "lăn tăn" suy nghĩ gì về vấn đề trên. Trước đó, xuất hiện trong một Vlog được đăng tải lên kênh YouTube, Xemesis đã bất ngờ tiết lộ với vợ mình về tình trường của anh. Ngoài việc có 5 mối tình công khai trước đây, Xemesis còn từng qua đường với 150 - 200 cô gái. Vừa nghe chồng kể đến chi tiết này, hot girl lai Tây đã phải hoảng hốt thốt lên rằng: "Sao anh dễ dãi quá vậy. Sao cái gì anh cũng cho hết vậy?". Xoài Non cũng từng chia sẻ mình còn trinh nguyên khi về nhà chồng. Hot girl cũng đã từng lên tiếng đáp trả về việc PR hàng kém chất lượng. Xoài Non còn nói thêm: "Có nhiều bạn chụp cho Chan story của chị đó nhưng nói chung đây là cảm nhận của mỗi người, mọi người có thể coi lúc Chan mua hàng là ngày 8/5/2021 và hôm nay thì Chan mới mua thêm vì Chan cảm thấy chất vải rất đẹp. Nói chung là mỗi người có 1 cảm nhận riêng khác nhau thôi, ví dụ như Chan cực kỳ không thích mặc đồ ren nên nếu có gửi đồ ren tới thì Chan sẽ không thể review cho mọi người". Ai theo dõi cô nàng chắc hẳn sẽ nhớ đoạn livestream hồi 04/2020. Khi có người hỏi: "Em nghĩ sao về việc nghỉ học người ta khinh?". Ngay lập tức, Xoài Non khẳng định: "Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu hông?". Trước đó, Xoài Non cũng dính vào nghi vấn lộ ảnh nóng nhưng cô nàng lập tức lên tiếng giải đáp vấn đề.

Trong số những nàng dâu hào môn ở Sài thành, Xoài Non là cái tên cũng khá nổi bật. Sau khi trở thành vợ của Xemesis, cô nàng lại càng nổi tiếng hơn bởi ông xã là 1 trong "tứ hoàng streamer" đình đám. Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Không chỉ gây ấn tượng với tư cách là vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam", cô nàng còn "hút hồn" các fan bởi vẻ ngoài xinh xắn theo phong cách lai Tây và tính cách hồn nhiên, dễ thương. Trước khi trở thành nàng dâu hào môn, hot girl Xoài Non từng góp mặt trong các bộ phim sitcom và MV ca nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sau 1 năm quen nhau, Xemesis và hot girl Xoài Non chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Đám cưới xa hoa của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ.

Sự giàu có của nhà chồng nàng hot girl còn được thể hiện qua đám cưới hồi năm 2020 với siêu xe rước dâu có giá lên đến 7.5 tỷ, chiếc váy cưới 28 tỷ... Hiện tại, cặp đôi này sống ở căn hộ nằm trong khu nhà giàu ở Sài Gòn. Trở thành vợ của Xemesis, Xoài Non từng dính nhiều điều tiếng như ăn bám, đào mỏ... Nhưng cô nàng cũng lên tiếng khẳng định rằng mình và chồng tiền nong rõ ràng. Cách đây chưa lâu, chồng Xoài Non từng thú nhận đã "qua đường" với gần 200 cô gái trước khi tìm hiểu nàng hot girl. Nhưng đó là từ lúc chưa kết hôn. Câu chuyện này lại tiếp tục bị khơi này khi mới đây, vợ của Xemesis lại nhận phải câu hỏi về vấn đề trên. Gần đây khi cư dân mạng hỏi lại về vấn đề đàn ông ăn chơi trước rồi mới ổn định sẽ luôn tốt hơn Xoài Non đã đưa quân điểm rằng cô cảm thấy mọi chuyện bình thường, thậm chí là không hề "lăn tăn" suy nghĩ gì về vấn đề trên. Trước đó, xuất hiện trong một Vlog được đăng tải lên kênh YouTube, Xemesis đã bất ngờ tiết lộ với vợ mình về tình trường của anh. Ngoài việc có 5 mối tình công khai trước đây, Xemesis còn từng qua đường với 150 - 200 cô gái. Vừa nghe chồng kể đến chi tiết này, hot girl lai Tây đã phải hoảng hốt thốt lên rằng: "Sao anh dễ dãi quá vậy. Sao cái gì anh cũng cho hết vậy?". Xoài Non cũng từng chia sẻ mình còn trinh nguyên khi về nhà chồng. Hot girl cũng đã từng lên tiếng đáp trả về việc PR hàng kém chất lượng. Xoài Non còn nói thêm: "Có nhiều bạn chụp cho Chan story của chị đó nhưng nói chung đây là cảm nhận của mỗi người, mọi người có thể coi lúc Chan mua hàng là ngày 8/5/2021 và hôm nay thì Chan mới mua thêm vì Chan cảm thấy chất vải rất đẹp. Nói chung là mỗi người có 1 cảm nhận riêng khác nhau thôi, ví dụ như Chan cực kỳ không thích mặc đồ ren nên nếu có gửi đồ ren tới thì Chan sẽ không thể review cho mọi người". Ai theo dõi cô nàng chắc hẳn sẽ nhớ đoạn livestream hồi 04/2020. Khi có người hỏi: "Em nghĩ sao về việc nghỉ học người ta khinh?". Ngay lập tức, Xoài Non khẳng định: "Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu hông?". Trước đó, Xoài Non cũng dính vào nghi vấn lộ ảnh nóng nhưng cô nàng lập tức lên tiếng giải đáp vấn đề.