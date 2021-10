Bị chê chất giọng “giả trân”, hot girl Xoài Non tiết lộ điều gì?

Cuộc tình trong mơ giữa Xemesis và Xoài Non luôn được mọi người xem là của hiếm trong giới streamer. Kể từ khi về chung một nhà, cuộc sống của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và bà xã kém 13 tuổi hot girl Xoài Non vẫn luôn nhận được sự quan tâm. Mới đây, gái xinh 2k2 nhận được câu hỏi khá nhạy cảm khi cho rằng giọng của cô "nghe giả trân". Vợ Xemesis cũng xác nhận điều này và giải đáp thắc mắc của mọi người về chất giọng của mình. Cô cho biết đã nói lớ từ năm lớp 1 vì gia đình là người miền Bắc nhưng lớn lên ở miền Nam. Thậm chí Xoài Non ngày xưa còn bị cô giáo la vì phát âm lớ lớ như vậy. Được biết, Xemesis cũng không nói chuẩn giọng vì lớn lên ở Anh nên vốn tiếng Việt và phát âm của nam streamer này cũng cực đặc biệt và khiến nhiều người thích thú. Bên cạnh cuộc sống làm dâu hào môn, hot girl Xoài Non thường xuyên gây chú ý với những phát ngôn, quan điểm cá nhân thẳng thật. Trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, nàng hot girl này cũng khá chăm chỉ trò chuyện với netizen thông qua hỏi đáp trên Instagram. Cô nàng thường chia sẻ và giải đáp những thắc mắc về cuộc sống vợ chồng cạnh Xemesis hay những câu chuyện thuở ấu thơ ít ai biết. Gần đây nhất, Xoài Non khi cư dân mạng hỏi lại về vấn đề đàn ông ăn chơi trước rồi mới ổn định sẽ luôn tốt hơn, Xoài Non đã đưa quân điểm rằng cô cảm thấy mọi chuyện bình thường, thậm chí là không hề "lăn tăn" suy nghĩ gì về vấn đề trên. Trước đó, xuất hiện trong một Vlog được đăng tải lên kênh YouTube, Xemesis đã bất ngờ tiết lộ với vợ mình về tình trường của anh. Ngoài việc có 5 mối tình công khai trước đây, Xemesis còn từng qua đường với 150 - 200 cô gái. Gây chú ý nhất có lẽ là câu hỏi dành cho hot girl Xoài Non về chuyện have sex (quan hệ tình dục) trước khi lấy chồng. Trước yêu cầu, Xoài Non thẳng thắn cho biết "chưa bao giờ", kèm theo đó cô khẳng định chắc nịch: "Hiếu là người đầu tiên. Chan không thoáng trong chuyện này đối với bản thân Chan. Còn đối với mọi người thì Chan bình thường, Chan không quan tâm". Mặc dù vướng phải nhiều lời dị nghị khi yêu và cưới nhau, nhưng vợ chồng Xemesis và Xoài Non vẫn đang cực kỳ mặn nồng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

