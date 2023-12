Khoảnh khắc “ngày xưa ơi” của dàn WAG nổi tiếng bị “đào” lại

Chu Thanh Huyền - vợ sắp cưới của Quang Hải được nhận xét là nàng WAG dẫn đầu về mức độ thay đổi nhan sắc theo thời gian. Ở thời điểm hiện tại, vợ sắp cưới Quang Hải khiến ai cũng công nhận nhan sắc ngày càng thăng hạng dù từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Khác hoàn toàn với Chu Thanh Huyền, vợ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là cái tên giữ phong độ nhan sắc nhất. Dù ngày xưa hay hiện tại, các đường nét trên gương mặt của người đẹp đã rất sắc sảo. Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh là hot girl bán hàng online, con gái cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn vốn dĩ đã sở hữu gương mặt phúc hậu cùng nụ cười tươi tắn. Quỳnh Anh vẫn giữ được nét trẻ con dù giờ đã 27 tuổi và là mẹ 2 con. Ngô Tố Uyên - vợ Nguyễn Thành Chung sở hữu nhan sắc ngày xưa có nét tinh nghịch, trẻ trung. Hiện tại, Ngô Tố Uyên trở nên đằm thắm, dịu hàng hơn xưa. Mai Hà Trang - vợ Hà Đức Chinh là nàng WAGs gây sốt với loạt ảnh "cam" thường ở sân cỏ. So ảnh quá khứ và hiện tại, có thể thấy Hà Trang đã thay đổi rất nhiều về phong cách ăn mặc, thần thái cũng kiều diễm hơn xưa. Vợ Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh vốn nổi tiếng là cô giáo mầm non xinh đẹp như hot girl. Sắc vóc của mẹ 2 con ngày càng rạng rỡ và cuốn hút, so với quá khứ thì nhan sắc của cô chỉ thêm phần mặn mà, sắc sảo hơn. Ảnh: Tổng hợp

