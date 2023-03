Khi Gen Z làm mẹ quá sớm, netizen được phen cười nghiêng ngả

Trở thành cha mẹ khi còn trẻ tuổi là điều không hề dễ dàng, không ít bạn trẻ GenZ phải đối mặt với không ít khó khăn, áp lực khi làm mẹ sớm. Mới đây cư dân mạng chia sẻ bộ ảnh hài hước về bà mẹ thích chụp ảnh nhắng nhít sau lưng con trai thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Bộ ảnh này có lẽ là minh chứng cho việc gen Z làm mẹ, khi làm mẹ ở độ tuổi còn đang mải ăn mải chơi nên mới ra đời những loạt khoảnh khắc cực hài hước này. Lý do khiến netizen phải bật cười khi xem bộ ảnh là sự đổi ngôi khó đỡ giữa mẹ và con. Thông thường người nghịch ngợm là đứa trẻ, nhưng ở đây chiếm hết spotlight lại chính là người mẹ lầy lội. Biểu cảm "cạn lời" của đứa trẻ khi chứng kiến hành động từ mẹ mình khiến người xem không thể nhịn cười, liên tục thả tim và bình luận rôm rả. Được biết người mẹ trong bộ ảnh là Lee Do Mi, sống tại Hàn Quốc. Những khoảnh khắc này là do chồng cô chụp lại mỗi khi cả nhà đi chơi. Để lưu giữ kỷ niệm theo cách đặc biệt bà mẹ này đã làm trò sau lưng con trai mình. Chính cách chụp ảnh có 1-0-2 này nên bà mẹ trẻ nhận đông đảo sự yêu thích từ mọi người. Bộ ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước.

