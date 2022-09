Choáng váng với loạt caption sặc mùi đạo lý của "tú bà" Gen Z

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, C02 vừa phối hợp Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội do "tú bà" Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, thường trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu. Tại cơ quan công an, Hương Giang khai từng tốt nghiệp Đại học. "Tú bà" thế hệ Gen Z này được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, cao ráo lại có học thức nên rất dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người. Quá trình làm việc, Giang quen biết một số cô gái làm công việc môi giới, tiếp khách. Thấy công việc nhàn mà có tiền nên Giang đã móc nói với gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên các trường đại học và ở các cuộc thi để môi giới mua, bán dâm. Đầu năm 2021, Hương Giang sử dụng tài khoản cá nhân lập nhiều nhóm kín trên mạng xã hội rồi rủ các cô gái muốn bán dâm tham gia. Trên trang Facebook cá nhân của Hương Giang, nhiều người phát hiện, cô gái này thường xuyên đăng ảnh ăn mặc gợi cảm, check in ở những địa điểm sang chảnh. Trong đó, phải kể đến hàng loạt những câu nói đậm mùi "đạo lý" được Hương Giang đăng tải. Nếu không phải là những câu nói "đạo lý", Hương Giang sẽ viết những dòng "thả thính" mùi mẫn. Mới đây, cư dân mạng đã khui ra hàng loạt hình ảnh kèm những câu nói sặc mùi đạo lý của "tú bà" Gen Z. Chứng kiến những câu thả thính đầy mùi mẫn này của Hương Giang không ít các chàng trai lao vào bình luận. Quay trở lại với Hương Giang, trong các nhóm kín đó, "tú bà" này quảng cáo gái bán dâm là sinh viên, người đẹp của các cuộc thi. Sau đó, bị can kết nối gái bán dâm với khách. Hương Giang thừa nhận đã ra giá mua bán dâm 10-15 triệu đồng, thậm chí 1.000-2.000 USD/lượt trên các nhóm kín. Khi thỏa thuận, Giang yêu cầu khách chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, tú bà điều chân dài đến điểm hẹn. Người mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hương Giang. Gái bán dâm được hưởng 30%, Giang hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được.

