Khánh thành trường tại Angola, Quang Linh Vlogs khiến netizen Việt tự hào

Mới đây trên kênh YouTube hơn 4 triệu lượt theo dõi, Quang Linh Vlogs đã khoe thành quả vừa đạt được tại Angola khi khánh thành ngôi trường giúp đỡ trẻ em châu Phi có điều kiện học tập. Buổi khánh mới mà Quang Linh Vlogs xây dựng thành diễn ra long trọng dưới sự tham gia của các lãnh đạo của huyện Bailundo và phòng giáo dục, cùng toàn thể các em học sinh, người dân xung quanh đây. Được biết Quang Linh Vlogs đặt tên cho ngôi trường là Trung học cơ sở Sailundo - lấy tên từ 1 xã của huyện Bailundo (tỉnh Huambo) gồm 4-5 bản nhỏ liền kề tạo diện tích rộng lớn. Đó cũng là lý do mà chàng trai xứ Nghệ và chính quyền địa phương quyết định chọn nơi đây làm điểm xây trường. Quang Linh Vlogs đã trích tổng khoảng 1,07 tỉ đồng từ khoản tiền từ thiện do các mạnh thường quân đóng góp trước đó để làm kinh phí xây dựng trường học. Ngoài ra, nam Youtuber cũng hỗ trợ 100% học phí cho các em học sinh và tiền lương cho giáo viên cùng các đồ dùng học tập, đồng phục, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy vui chơi... Ngôi trường toạ lạc trên mảnh đất khá rộng, gồm 7 phòng học, được thiết kế theo hình chữ U quen thuộc. Mỗi phòng học khá rộng rãi, có đủ bàn ghế và một chiếc bảng to. Cũng vì đợi vận chuyển bảng từ thủ đô về nên trước đó Quang Linh và đồng đội phải hoãn việc khánh thành muộn hơn dự kiến. Khuôn viên trường có sân chơi thoáng đãng, ở giữa, lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ Angola được các thợ xây dựng đầu tư vẽ tỉ mỉ trên tường. Quang Linh cũng hé lộ một điểm đặc biệt so với các trường học Việt Nam: “Tại Angola người dân không có thói quen treo cờ và cũng không có nghi thức chào cờ đầu tuần như các trường học ở Việt Nam các bạn ạ". Ngôi trường của Quang Linh Vlogs trong thời gian xây dựng.

