Hú hồn bởi vẻ đẹp trai như tài tử của vị vua trẻ nhất Ấn Độ

Padmanabh Singh (SN 1998) là vị vua cuối cùng của thành phố Jaipur - thành phố ở phía tây bắc Ấn Độ. Dù mới chỉ 21 tuổi nhưng anh chàng sở hữu một gia tài khổng lồ. Singh "lên ngôi" khi mới tuổi 13 và cũng là vị vua trẻ nhất Ấn Độ, sau khi ông nội Sawai Man Singhji Bahadur qua đời năm 2011. Anh là hậu duệ đời thứ 30 của gia đình hoàng gia. Mặc dù Ấn Độ đã ngừng chấp nhận các tước hiệu hoàng gia từ năm 1970 nhưng những gia đình như Padmanabh Singh vẫn được người dân tôn kính và coi trọng. Anh được coi là vị vua cuối cùng Jaipur bởi nhận tước hiệu trước khi chính phủ ngừng công nhận đặc quyền của hoàng gia Ấn Độ. Mang dòng máu hoàng tộc trong người, Padmanabh Singh sở hữu vẻ đẹp như tài tử. Padmanabh Singh được gửi đến Mayo College - một trong những trường nội trú hàng đầu dành cho nam sinh Ấn Độ khi chỉ mới 4 tuổi. Anh cũng từng theo học trường Millfield ở Somerset, Anh Không dừng lại ở đó, "nam tài tử" của hoàng gia Ấn Độ còn học nghệ thuật tại Đại học New York, Mỹ và tham gia khóa học về lịch sử nghệ thuật tại Đại học Bảo tàng và Nghệ thuật Italy. Đam mê thời trang và có ngoại hình hút mắt, chàng trai sở hữu vẻ đẹp như tài tử này được nhiều hãng thời trang và các tạp chí về thời trang mời làm mẫu như Armani, Dolce & Gabbana, Elle,... Không chỉ đẹp trai, Padmanabh Singh còn chơi Polo rất cừ khôi. Anh chàng từng chơi môn thể thao này với Hoàng tử William và Hoàng tử Harry của Anh Quốc. Ước tính, tổng số tài sản mỹ nam này đang sở hữu lên tới 2,8 tỷ đô. Interview with Maharaja Padmanabh Singh - Nguồn: Youtube





PHÓNG TO

GHIM

TẢI

Padmanabh Singh (SN 1998) là vị vua cuối cùng của thành phố Jaipur - thành phố ở phía tây bắc Ấn Độ. Dù mới chỉ 21 tuổi nhưng anh chàng sở hữu một gia tài khổng lồ. Singh "lên ngôi" khi mới tuổi 13 và cũng là vị vua trẻ nhất Ấn Độ, sau khi ông nội Sawai Man Singhji Bahadur qua đời năm 2011. Anh là hậu duệ đời thứ 30 của gia đình hoàng gia. Mặc dù Ấn Độ đã ngừng chấp nhận các tước hiệu hoàng gia từ năm 1970 nhưng những gia đình như Padmanabh Singh vẫn được người dân tôn kính và coi trọng. Anh được coi là vị vua cuối cùng Jaipur bởi nhận tước hiệu trước khi chính phủ ngừng công nhận đặc quyền của hoàng gia Ấn Độ. Mang dòng máu hoàng tộc trong người, Padmanabh Singh sở hữu vẻ đẹp như tài tử. Padmanabh Singh được gửi đến Mayo College - một trong những trường nội trú hàng đầu dành cho nam sinh Ấn Độ khi chỉ mới 4 tuổi. Anh cũng từng theo học trường Millfield ở Somerset, Anh Không dừng lại ở đó, "nam tài tử" của hoàng gia Ấn Độ còn học nghệ thuật tại Đại học New York, Mỹ và tham gia khóa học về lịch sử nghệ thuật tại Đại học Bảo tàng và Nghệ thuật Italy. Đam mê thời trang và có ngoại hình hút mắt, chàng trai sở hữu vẻ đẹp như tài tử này được nhiều hãng thời trang và các tạp chí về thời trang mời làm mẫu như Armani, Dolce & Gabbana, Elle,... Không chỉ đẹp trai, Padmanabh Singh còn chơi Polo rất cừ khôi. Anh chàng từng chơi môn thể thao này với Hoàng tử William và Hoàng tử Harry của Anh Quốc. Ước tính, tổng số tài sản mỹ nam này đang sở hữu lên tới 2,8 tỷ đô. Interview with Maharaja Padmanabh Singh - Nguồn: Youtube





PHÓNG TO

GHIM

TẢI