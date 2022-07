Hot girl Xoài Non để lộ mặt mộc với mụn và mắt quầng thâm

Xoài Non đang là hot girl đình đám, cô để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi sự gần gũi, thân thiện và đặc biệt là vẻ ngoài không điểm trừ. Dù đã là hot girl nổi tiếng, dâu hào môn nhưng mỹ nhân sinh năm 2002 vẫn giữ sự hồn nhiên, mộc mạc của mình. Mới đây trên story Facebook, hot girl Xoài Non lại tiếp tục khoe mặt mộc của mình. "Miệng loét, cằm thì nổi cục hạch rồi sốt, buốn thối ruột", cô than thở. Trong hình, gái xinh 2K đang nằm trên giường, tóc xõa, mặt không phấn son. Khi không trang điểm, Xoài Non vẫn sở hữu làn da mịn màng, căng bóng không khác gì hình ảnh trên MXH. Tuy nhiên khác với những lần khoe mặt mộc trước đó, vợ Xemesis lại để lộ phần xung quanh mắt có quầng thâm, phần miệng cũng bị nổi mụn khiến cô bị kém sắc vài phần. Nếu nhìn chung tổng thể sắc vóc của hot girl Xoài Non vẫn được ngợi khen. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lai cùng làn da trắng mịn màng, khi bỏ đi lớp make, trông Xoài Non cũng chẳng kém sắc là bao. Bà xã Xemesis được nhận xét là người đẹp Việt hiếm hoi được cộng đồng mạng công nhận nhan sắc, không ai tranh cãi nửa lời. Theo đó, dù là gốc Việt 100% tuy nhiên làn da trắng, đôi mắt to và thường xuyên để tóc sáng màu nên Xoài Non thường bị nhầm là lai Tây. Vẻ ngoài "chất lượng" của mỹ nhân sinh năm 2002 thậm chí được các nghệ sĩ gạo cội Vbiz khen ngợi. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

