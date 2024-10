Xoài Non lên đồ như fashionista, điểm nhấn là hàng cúc áo buông lơi

Mới đây, Xoài Non vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh mới khiến netizen xuýt xoa về nhan sắc. Không chỉ vậy, phong cách thời trang của cô nàng cũng được nhiều người đánh giá cao. Xoài Non diện thiết kế áo bó sát với phần cúc áo buông lơi, để lộ phần nội y có cùng họa tiết với chân váy caro. Mái tóc màu hồng của cô nàng càng tôn lên làn da trắng không tì vết. Lần xuất hiện này của Xoài Non được đánh giá cao về mặt thời trang. Thậm chí nhiều người còn cho rằng cô nàng có đủ tố chất để theo đuổi công việc như một fashionista, từ nhan sắc đến phong cách. Cách đây ít lâu, Xoài Non cũng vừa đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh gợi cảm với thiết kế váy cắt xẻ táo bạo ở phần ngực. Đăng kèm với tấm hình nóng bỏng, Xoài Non ghi dòng caption thả thính cực ngọt: “Định mời anh ăn tối… Nhưng lại sợ thành bữa tối của anh”. Từ sau khi tuyên bố đường ai nấy đi với Xemesis, mỗi lần xuất hiện của Xoài Non đều khiến netizen xôn xao. Nhiều người nhận xét cô nàng ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Từ thời học cấp 3, Xoài Non đã nổi lên nhờ ngoại hình nổi bật với những tấm ảnh diện áo dài chụp ở sân trường. Gần đây, phong cách thời trang của cô nàng ngày càng trưởng thành, có cá tính riêng. (Ảnh: IGNV)

