Hot girl Xoài Non lại gây sốt với nhan sắc trên sóng truyền hình

Nổi tiếng từ khi hẹn hò và kết hôn với streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non dần lấn sân mạnh mẽ vào showbiz. Mới đây, hot girl Xoài Non vừa góp mặt tại một gameshow cùng cô bạn thân Misthy. Ngay khi xuất hiện, cô nàng nhanh chóng gây chú ý trước nhan sắc xinh đẹp qua ống kính nhà đài.Hot girl sinh năm 2002 diện mẫu đầm đen đơn giản, mái tóc cột gọn. Thả dáng trong bộ cánh không quá cầu kỳ, song Xoài Non vẫn ghi điểm bởi ngoại hình thanh lịch, nữ tính. Ở mọi góc máy, người đẹp sinh năm 2002 vẫn thành công chinh phục thị hiếu công chúng. Trong những lần xuất hiện trên truyền hình trước đó, bà xã Xemesis cũng không để lộ khoảnh khắc kém lung linh. Ở góc quay cận mặt, hot girl 10x vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Thậm chí có người còn nhận xét Xoài Non giống nữ idol Hàn Quốc. Từ khi quyết tâm theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, Xoài Non càng chăm chút hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong những khung ảnh gần đây, Xoài Non gây chú ý với mái tóc bạch kim nổi bật. Diện mạo mới của bà xã Xemesis được khen ngợi tựa "búp bê sống". Người hâm mộ cũng ví cô như Rosé (BLACKPINK) phiên bản Việt bởi phong cách có phần na ná nhau. Ảnh: FBNV

