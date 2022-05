Hot girl Xoài Non giật sạch spotlight dù mặc trùng một mẫu váy

Xoài Non đang là hot girl đình đám của Vbiz, cô để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi sự gần gũi, thân thiện và đặc biệt là vẻ ngoài không điểm trừ. Từ sau khi về chung một nhà với ông xã là streamer Xemesis, hot girl Xoài Non được khen ngày càng xinh đẹp rạng rỡ. Cách đây không lâu, gái xinh Instagram đã đăng tải ảnh du lịch Đà Lạt cùng anh xã, trong hình 10X diện mẫu váy hoa xinh xắn, khoe trọn vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn màng. Tuy nhiên những hình ảnh này của Xoài Non lại trở thành tâm điểm bàn tán của netizen bởi chiếc váy mà cô mặc trùng với mẫu váy mà TikToker Việt Phương Thoa từng diện. Netizen đã làm một cuộc so sánh về phong cách thời trang của 2 gái xinh. Cụ thể, Việt Phương Thoa cột tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng, khoe trọn thần thái sang chảnh. Còn Xoài Non lại đẹp chuẩn nàng thơ dù chẳng cần trang điểm cầu kỳ. Màn so kè nhan sắc này được đánh giá bất phân thắng bại bởi mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng. Ở phần bình luận của bài đăng, rất nhiều người bày tỏ xuýt xoa trước nhan sắc mặn mà của vợ thiếu gia làng Youtube. Xoài Non sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Với ngoại hình nổi bật này, Xoài Non thường bị nhiều người nhầm là con lai song cô cho biết bố mẹ đều là người gốc Việt. Bà xã Xemesis được nhận xét là người đẹp Việt hiếm hoi được cộng đồng mạng công nhận nhan sắc, không ai tranh cãi nửa lời. Vẻ ngoài "chất lượng" của mỹ nhân sinh năm 2002 thậm chí được các nghệ sĩ gạo cội Vbiz khen ngợi. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

