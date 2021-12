Hot girl Xoài Non bất ngờ “bán hàng online”, netizen ngã ngửa

Hot girl Xoài Non là người mẫu tự do, cũng là KOL có tiếng trong làng giải trí Việt. Ngoài ra, cô nàng được biết đến là vợ của một trong bộ “tứ hoàng” làng streamer Việt Nam. Tuy nhiên, không như những cặp vợ chồng son khác, hot girl Xoài Non hiếm khi chia sẻ hình ảnh cuộc sống hôn nhân nhiều lên mạng xã hội. Xoài Non lấy chồng năm 18 tuổi. Sau 1 năm quen nhau, Xemesis và hot girl 2k2 chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Đám cưới xa hoa của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ.Vợ streamer Xemesis còn được đặt cho biệt danh "nữ hoàng Shopee" bởi cô nàng săn sale nhưng "bay" 30-40 triệu/tháng, mua nhiều đến mức chồng phải sợ. Mới đây, Xoài Non đã thăng cấp hơn khi "bán hàng online" trên Instagram cá nhân của mình khiến chị em phải "đau ví chốt đơn". Xoài Non bất ngờ "xả" link quần áo từ style quyến rũ đến những bộ nữ tính "nàng thơ". Gái xinh 2k2 cũng không quên "xả hàng" những bộ quần áo thể thao, năng động. Tuy nhiên, đằng sau động tĩnh "xả hàng" này, có vẻ như Xoài Non đang nhắc khéo chồng mình rằng "em không có gì để mặc". Hay nếu nam streamer Xemesis tinh ý sẽ biết được vợ mình đã dùng hết... kem dưỡng. Có vẻ như đây là cơ hội chuộc lỗi cho Xemesis sau vụ việc "vụng trộm" vừa qua của anh chàng. Mời quý độc giả xem video: Xoài Non: Từ cô bé bán son trở thành vợ streamer giàu nhất Việt Nam, mặc váy cưới 28 tỷ đồng/YAN News

