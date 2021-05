Hot girl "Về nhà đi con" lộ ảnh quá khứ khiến netizen “hết hồn“

Vừa qua, MXH xôn xao về đoạn clip "nóng" dài 8 phút được cho là của Vũ Thị Anh Thư. Được biết, cô gái này từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam, sở hữu số đo cơ thể chuẩn nên cô thường xuyên khoe ảnh nóng bỏng của mình. Ngắm nhan sắc hiện tại của hot girl Về nhà đi con Anh Thư, nhiều cư dân mạng cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bộ phận trên cơ thể như gọt cằm, làm răng, sửa mũi... và cả làm ngực. Mới đây, netizen bỗng đào lại hình ảnh thời quá khứ của gái xinh này. So với nhan sắc thời xưa, Anh Thư hiện tại có gương mặt nhỏ nhắn hơn, sống mũi cao với cánh mũi thon nhỏ, đôi mắt to hơn nhờ phần mí rõ ràng. Điểm khác biệt thấy rõ nhất chính là chiếc cằm chuẩn V-line. Hình ảnh nhan sắc khác biệt của Anh Thư khiến netizen càng bán tín bán nghi việc cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, vẫn có người bênh vực, cho rằng sự khác biệt là do cô đã làm răng, trang điểm và chỉnh ảnh mà thôi. Song song đó, hot girl này còn bị "đào lại" loạt bằng chứng "không thể chối cãi" về việc cô nàng đã phẫu thuật nâng ngực. Xuất hiện trong một clip livestream, Anh Thư khoe khéo vòng 1 "khủng" và tư vấn cặn kẽ cho từng người về vấn đề nâng ngực. Hình ảnh sau 6 ngày làm ngực được Anh Thư từng đăng tải trong group có tiếng về dao kéo đã bị cư dân mạng tìm lại. Cô nàng cũng chẳng ngần ngại tiết lộ đã sử dụng loại túi độn nào và chi phí nâng cấp vòng một của Anh Thư là 58 triệu đồng. Được biết, Anh Thư sinh năm 1998 tại Hà Nam, từng là sinh viên trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Anh Thư gây chú ý khi từng tham gia một vai phụ trong phim "Về nhà đi con". Ngoài ra, cô nàng còn từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của VTV như: "Tình yêu và tham vọng", "Sinh tử"... và hài Tết "Đại gia chân đất". Về phía Thư, sau khi clip bị phát tán và chia sẻ rộng rãi trên MXH, người đẹp sinh năm 1998 đã lên tiếng nhưng dường như không nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng. Sau khi clip bị phát tán, Anh Thư phải nằm viện để bác sĩ theo dõi sức khỏe. Hiện tại, mọi thông tin về vụ việc này vẫn được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Vũ Thị Anh Thư- Nữ phụ Về Nhà Đi Con, từng dự thi hoa hậu: Cái tên được tìm kiếm nhất hôm nay là ai? - Nguồn: YAN News

