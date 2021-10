Hot girl tuổi teen Phoanh Charmmie hé lộ cuộc sống ở xứ Cờ Hoa

Cách đây 7-8 năm, Vũ Quỳnh Anh (biệt danh Phoanh Charmmie) là hot girl tuổi teen từng nổi như cồn trên mạng xã hội. Cô bạn này gây ấn tượng bằng làn da trắng, đôi má lúm và nụ cười tỏa sáng. Đang có danh tiếng trong nước là vậy nhưng Vũ Quỳnh Anh không đặt nặng. Cô gác lại niềm vui được săn đón mọi nơi để đi du học Mỹ khi mới bước sang tuổi 16. Quỳnh Anh chia sẻ cuộc sống ở Mỹ khó khăn nhất chính là sự cô đơn. Thậm chí, hot girl 9X này từng kể: "Nhiều khi học hành, làm việc vất vả hay ốm đau một mình rất tủi thân. Thêm nữa là áp lực từ sự kỳ vọng của gia đình và bản thân. Văn hóa khác biệt, rào cản ngôn ngữ cũng khiến những ai mới xa xứ đều phải cố gắng rất nhiều". Nhìn lại bản thân 7 năm về trước, từ những ngày mới sang Mỹ, Quỳnh Anh cảm thấy mình đã trưởng thành và sống có định hướng hơn rất nhiều. Cô cho biết: "Cuộc sống xa xứ nhiều khó khăn nhưng cũng vì thế mà mình hình thành tư duy mở hơn, có nhiều trải nghiệm và tự tin hơn". Quỳnh Anh kể lại từ nhỏ, cô đã luôn yêu cái đẹp và ưa sáng tạo. Lớn lên, nhờ việc làm mẫu ảnh và tham gia các sự kiện giải trí với tư cách là hot girl, cô càng có nhiều điều kiện tiếp xúc với thời trang. Ban đầu, vì mong muốn có công việc ổn định của gia đình, Quỳnh Anh đã chọn ngành Hóa sinh. Bên cạnh việc học trên trường, cô cũng tìm thêm cơ hội làm tình nguyện cho tuần lễ thời trang New York và Philadelphia, đồng thời tham gia tổ chức các sự kiện thời trang tại trường. Sau hai năm học ngành Hóa sinh, Quỳnh Anh nhận thấy ngành mình đang học không phải là con đường phù hợp với bản thân nên cô nàng hot girl này quyết định chuyển lên New York để theo học ngành Marketing thời trang. Để đưa ra quyết định này, Quỳnh Anh đã phải trải qua một quãng thời gian dài đầy khó khăn. Những ngày đó, cô nàng hiếm khi ngủ đủ giấc vì bận rộn học tập và làm việc, dẫn tới sức khỏe thể chất và tinh thần xuống dốc trầm trọng. Thay vì chìm trong tiêu cực, Quỳnh Anh lựa chọn thay đổi bằng hành động. Cô bắt đầu tìm trường, đăng ký ngành học mới, chuyển tới thành phố mà cô yêu thích rồi mới nói với bố mẹ. Học tập và sinh sống tại thành phố thời trang như New York đã mang tới cho Quỳnh Anh nhiều cơ hội làm việc với các nhãn hàng và tham gia show diễn. Hiện tại, nàng hot girl này đã chuyển về thủ đô Washington và làm tư vấn chiến lược mạng xã hội và marketing cho Bảo tàng văn hóa người gốc Á ở Mỹ. Trên kênh YouTube, chuỗi video "Du lịch một mình" của Quỳnh Anh trở nên nổi bật hơn cả. Qua những video này, người xem có cảm giác như trở thành người đồng hành, cùng tận hưởng những chuyến đi đầy hấp dẫn của cô. Sau này, Quỳnh Anh nhận ra việc đi du lịch một mình còn là một cách thú vị để tận hưởng cuộc sống. Việc tự đi giúp bản thân có sự chủ động trong kế hoạch, điều chỉnh theo sở thích cá nhân cũng như hiểu bản thân và cảm nhận chuyến đi được nhiều hơn. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

