Hot girl từng chụp ảnh gây tranh cãi ở Hội An giờ ra sao?

Trần Mai Hương là hot girl Hà thành từng gây tranh cãi với những bức hình, video bán nude ở Hội An. Theo đó, nàng hot girl đã cởi bỏ áo hoàn toàn, chỉ mặc độc quần jean, lấy nón che chắn vòng một. Sau khi chụp ảnh phản cảm ở Hội An, Mai Hương đã khiến CĐM không giữ nổi bình tĩnh, hàng loạt những bình luận đả kích được cư dân mạng "ném" về phía cô nàng. Sau khi gây xôn xao đến nay, cuộc sống của Mai Hương có khá nhiều thay đổi. Dễ nhận thấy là tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn. Trên trang cá nhân, gái xinh Sài thành có hơn 200 nghìn lượt người theo dõi. Ở ngoài đời, cô được biết tới là một mẫu ảnh và kinh doanh tự do. Cô nàng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cá tính. Sở hữu thân hình chuẩn mẫu, Trần Mai Hương thường xuyên lăng xê nhiều váy áo tôn dáng triệt để. Theo ý kiến của nhiều dân mạng, Mai Hương sở hữu thân hình khá đẹp với những đường cong hoàn mỹ. Theo nhiều người phỏng đoán, để có được hình thể này, chắc hẳn Mai Hương là PT hoặc người có ăn tập gym. Với gu thời trang táo bạo, cô trở thành chân dài có phong cách vạn người mê. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

