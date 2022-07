Hot girl Trần Thanh Tâm bất ngờ để lộ "giao diện" nhăn nheo

Trần Thanh Tâm hay còn gọi là " hot girl trứng rán" là một nhân vật nổi đình đám trên mạng xã hội với nhiều thước video ngắn sở hữu khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng ngần không tỳ vết. Được biết đến với vai trò TikToker, cách đây không lâu Trần Thanh Tâm khiến cư dân mạng khá bất ngờ khi quyết định thi Miss Fitness Vietnam (Hoa Hậu Thể Thao). Trải qua nhiều thử thách do chương trình đặt ra, hot girl Trần Thanh Tâm đã lọt vào Top 14 thí sinh xuất sắc nhất. Tuy nhiên mới đây cô nàng khiến netizen ngã ngửa khi lộ nhan sắc thật đáng thất vọng. Cụ thể khi xuất hiện trên sóng truyền hình, Thanh Tâm để lộ làn da đầy mụn, sạm đen trên sóng truyền hình. Nhìn ảnh ai cũng giật mình, bày tỏ không nhận ra nàng hot girl. Thậm chí gương mặt của Trần Thanh Tâm còn để lộ những vết nhăn nheo, già nua khác xa với những hình ảnh mà cô nàng đăng tải lên MXH. Không những gương mặt bị săm soi, Thanh Tâm còn để lộ vòng eo ngấn mỡ khi tham gia cuộc thi này. Không hiểu vì lý do ánh đèn hay góc quay "hại", mà nàng hot TikToker da trở nên xỉn màu trông thấy, khuôn mặt tròn trịa hơn hẳn bình thường dù cô đã xoã tóc. Trước đó Trần Thanh Tâm còn bị nhận xét là eo bánh mì, khi diện bikini ngay lập tức bị lộ rõ khuyết điểm phía hai bên hông khi ghi hình trực tiếp. Nhưng ảnh do chính người đẹp tự đăng lại "vòng nào ra vòng đó" rõ ràng. Ngay từ khi hot girl "trứng rán" quyết định lấn sân vào các hoạt động showbiz cô luôn phải nhận nhiều ý kiến trái chiều về mặt hình thể, cũng gương mặt không hề được lung linh như mạng xã hội. Nhiều netizen cho rằng Trần Thanh Tâm đã sử dụng "filter" quá nhiều để tạo ra một dung mạo khá xinh đẹp "ảo", nên khi ghi hình thực tế đã có phần nào gây thất vọng. So sánh hình ngày ấy - bây giờ, "hot girl trứng rán" đúng là đã có một cuộc đại cách mạng về nhan sắc. Thời gian qua, sau khi gặp nhiều drama không đáng có, cô nàng 10x quyết định ghi danh để khẳng định bản thân mình tại một cuộc thi hoa hậu. Ảnh: Tổng hợp Facebook Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

