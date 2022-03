"Hot girl trăm cân" Thuỷ Tiên ra sao sau khi hút 8 lít mỡ?

Từng sở hữu thân hình quá khổ với cân nặng lên tới 127 kg, Ngô Thủy Tiên gặp nhiều tổn thương và thất bại trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Với ước mơ sở hữu cơ thể thon gọn, Thuỷ Tiên quyết tâm thực hiện cuộc đại phẫu cắt mỡ thừa vùng bụng. Tiếp sau đó, Thuỷ Tiên "dao kéo" hút mỡ bụng, bóc mỡ má. Ngoài ra, "hot girl trăm ký" từng đạt giải Á quân Bước Nhảy Ngàn Cân năm 2017. Chia sẻ lý do đi đến quyết định mạo hiểm phẫu thuật thẩm mỹ, Thuỷ Tiên từng trải lòng: "Tôi đã thử rất nhiều phương pháp, tập luyện ngày đêm. Tôi nhịn ăn đến nỗi tụt đường huyết, đầu óc choáng váng, ù tai không nhìn thấy cái gì nữa... Tôi cũng đã chuyển sang uống thuốc giảm cân nhưng chỉ giảm nước, khi dừng thuốc uống nước bình thường thì lại tăng cân như xưa. Tôi muốn đẹp hơn. Tôi hi vọng phẫu thuật, hút đi lớp mỡ dưới da thì tôi mới tự tin hơn. Tôi cũng tin phẫu thuật sẽ giúp cuộc đời tôi thay đổi". Thuỷ Tiên chia sẻ thêm. Đến tháng 5/2019, khi tham gia Về Nhà Đi Con, đảm nhận vai Liễu, Thủy Tiên bị nhiều người chê bai vì thân hình quá khổ. Khi ấy, Thuỷ Tiên bị ám ảnh, thậm chí là tụt huyết áp vì áp lực giảm cân cấp tốc. Kết thúc vai trong bộ phim truyền hình ăn khách, Thuỷ Tiên lên đường sang Trung Quốc học tập và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Tại Trung Quốc, ngoài thời gian dành cho công việc, bán hàng, "hot girl trăm ký" chăm chỉ chạy bộ. Nhờ vậy, cơ thể của cô nàng khỏe khoắn và săn chắc hơn. Cuối năm 2020, Thuỷ Tiên về nước. Lúc này, cô quyết tâm giảm cân một cách bài bản. Sau hơn 6 tháng nỗ lực, cô đạt được mốc 79 kg. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Á quân Bước Nhảy Ngàn Cân than thở cân nặng tăng lên "đầu 8" vì vừa trải qua một trận ốm nên phải ăn uống tẩm bổ. Mời độc giả xem video: Khi VỢ ĐẠI GIA TIÊU TIỀN: Bảo Thy đi chợ bằng xe hơi, vợ Cường Đô La bồi bổ bằng "sâu vàng" - Nguồn: YAN News

