Hot girl Trâm Anh trổ tài chặt gà, dân mạng ngã ngửa vì điều này

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trâm Anh cùng nhiều hot girl khác có thêm thời gian rảnh rỗi, ở nhà chăm chút cho gia đình. Quá nhàm chán, Trâm Anh đã thử sức làm vlog và được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Video mới nhất được hot girl Trâm Anh đăng tải với nội dung dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, cắm hoa để đón bạn đến chơi nhà. Chỉ sau vài giờ, video đã nhận được một lượng tương tác cực lớn. Đáng chú ý nhất trong video là đoạn hot girl Thanh Hóa trổ tài chặt gà. Cô cho biết bản thân chưa bao giờ tự làm điều này nên muốn thử xem sao. Trâm Anh cũng thẳng thắn thừa nhận do mải nói chuyện nên cô quên tắt bếp dẫn đến gà hơi nát. Thế nhưng "thảm họa" thật sự là khi bạn của Trâm Anh phát hiện ra rằng hot girl luộc gà nhưng không hề lấy nội tạng bên trong ra để rửa và luộc riêng mà cứ thế cho vào nồi luộc nguyên con. Chỉ với một chi tiết thôi nhưng người hâm mộ cũng nhận ra rằng Trâm Anh đích thực là thành viên cứng của hội "Ghét bếp". Thời gian gần đây, Trâm Anh thường xuyên khoe thành quả nấu nướng trên mạng xã hội. Những bức ảnh đồ ăn "chiếm sóng" hoàn toàn trên trang cá nhân của cô. Bên cạnh đó, cô nàng cũng chia sẻ những mẹo nhỏ để chăm chút gia đình. Có vẻ như nghỉ dịch COVID-19, Trâm Anh quyết tâm trở thành gái đảm. Có lẽ nhiều thời gian, ăn uống đủ bữa lại chăm nấu các món ăn ngon chính là lý do khiến hot girl tăng cân trong thời gian gần đây. Xem những clip của Trâm Anh, nhiều dân mạng bày tỏ rằng cô nàng đã hơi mập mạp, phần vai và bụng thừa mỡ. Dẫu vậy thì hot girl vẫn cực kỳ xinh đẹp. Cách đây không lâu, khuôn mặt của Trâm Anh sưng to bất thường khiến thông tin cô phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện. Đáp trả, cô cho hay vừa đi làm lại lông mày nên trông hơi lạ. Đỗ Thị Trâm Anh (sinh năm 1996, quê Thanh Hóa) là hot girl đình đám được biết đến thông qua chương trình Nóng cùng World Cup, Mảnh ghép tình yêu,... Năm 2019, Trâm Anh lộ clip nóng với bạn trai cũ gây xôn xao mạng xã hội. Mời quý độc giả xem clip: Lần đầu làm đồ tể cùng Trâm Anh - Giải Trí mùa dịch - Nguồn: Youtube

