Hot girl TikTok nhảy nhót lộ mặt mộc khiến netizen thất kinh

Velociraptor Theresa là hot girl TikTok nổi tiếng xứ Trung với hàng triệu người theo dõi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào và một thân hình cân đối, hot girl 24 tuổi thường xuyên đăng tải những đoạn video ngắn khoe giọng hát hay kỹ năng vũ đạo của bản thân. Cũng vì có năng khiếu nhảy nhót trên TikTok nên lượng người xem mà gái xinh này thu về cực kỳ lớn. Mỗi lần khoe những màn vũ đạo của mình, Velociraptor Theresa lại được fan hâm mộ đổ xô vào chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, Velociraptor Theresa đã gặp phải một sự cố "dở khóc dở cười" khiến cho danh tiếng và hình ảnh của cô bị ảnh hưởng đáng kể. Vì nhảy quá sung trước ống kính nên filter làm đẹp tự động đã không thể theo kịp hành động của cô nàng. Đôi mắt to tròn thương hiệu của Teresa bỗng bé đi quá nửa và trở về tình trạng một mí. Ngoài ra thì mũi cô nàng cũng tự nhiên to bè hơn rất nhiều. Dù tình huống xảy ra khá nhanh nhưng chừng đó là đủ để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, mọi người đều nhận thấy cô gái này đã quá lạm dụng phần mềm chỉnh sửa mỗi lần lên sóng. Sau hàng loạt vụ tranh cãi, Theresa đã quyết định chia sẻ hình ảnh gương mặt mộc của mình mà không hề trang điểm hay sử dụng bất kỳ hiệu ứng làm đẹp gương mặt nào. Hình ảnh trong lễ tốt nghiệp của Velociraptor Theresa cũng được cư dân mạng tìm thấy và chia sẻ lên Internet cho thấy nhan sắc ngoài đời của cô không quá lung linh như trên mạng. Đã có không ít hot girl TikTok trở thành "nạn nhân" của các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Các ứng dụng làm đẹp luôn là một trong những danh mục ứng dụng phổ biến và được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc. Nhiều chàng trai, cô gái đã lạm dụng nó để trở thành người nổi tiếng trên MXH. Với công nghệ make up tự động của các app chỉnh ảnh hàng đầu thì việc "vịt hóa thiên nga" là điều dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ đến khi các "hot girl" này quên bật filter thì sự thật mới được phanh phui khiến fan bàng hoàng ngã ngửa. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Nữ hoàng TikTok" 16 tuổi kiếm được TRĂM TỶ ĐỒNG sau 1 đêm - Nguồn: YAN News

