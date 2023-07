Hot girl TikTok bị phát tán clip nhạy cảm nói gì sau lùm xùm?

Theo HK01, Hot Douyin (ứng dụng TikTok dành riêng cho người Trung Quốc) Hoán Nhi nổi tiếng với những clip mặc Hán phục cổ trang trên mạng xã hội mới đây vướng ồn ào bị lộ clip nhạy cảm trên mạng xã hội. Cụ thể, những ngày qua, cư dân mạng lan truyền một đoạn clip nhạy cảm trong đó cặp đôi nam nữ chính có nhiều hành động táo bạo khiến dân tình bị sốc. Được biết, đoạn clip dài 30 phút có nhiều hình ảnh nhân vật nữ chính khỏa thân, sử dụng những vật dụng trong phòng the,... Do đoạn clip rõ nét nên nhiều người nhận ra nhân vật nữ chính là hot Douyin Hoán Nhi. Bị chỉ đích danh tên tuổi, Hoán Nhi đã lên tiếng thừa nhận cô chính là nhân vật nữ trong đoạn clip nhạy cảm nói trên. Hoán Nhi cho biết, cô đã gọi điện trình báo cơ quan cảnh sát đồng thời kêu gọi cư dân mạng không đăng tải, chia sẻ hay lan truyền đoạn clip nói trên vì hành động đó là vi phạm pháp luật. Nữ Tiktoker cho biết, đoạn video giường chiếu trên do bạn trai cũ của cô quay lại. Người đẹp cũng phủ nhận thông tin quay clip nóng để nhận được một món tiền lớn như cư dân mạng đồn thổi. Theo lời kể của Hoán Nhi, cô và bạn trai cũ hẹn hò khi còn học Đại học. Mối quan hệ của cả hai ban đầu rất tốt nhưng sau đó, bạn trai cô bắt đầu có sở thích quay video riêng tư. Ban đầu, Hoán Nhi đã từ chối yêu cầu quay clip của đối phương nhưng bạn trai cô tỏ ra giận dỗi khiến người đẹp mủi lòng và chọn cách thỏa hiệp. Gái xinh TikTok xứ Trung chia sẻ thêm, bạn trai cũ từng hứa hẹn sẽ không đăng video bừa bãi lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đoạn clip nhạy cảm cuối cùng vẫn bị rò rỉ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, bạn trai cũ của Hoán Nhi cho biết, do điện thoại bị hack nên clip mới bị rò rỉ trên mạng xã hội. Trước lời giải thích này, Hoán Nhi bày tỏ sự nghi ngờ nên đã báo cảnh sát để xử lý.

