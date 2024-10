"Hot girl thẩm mỹ" họ Vũ khoe xe điện của Elon Musk

Mới đây, hình ảnh "hot girl thẩm mỹ" họ Vũ là Vũ Thanh Quỳnh bên chiếc siêu xe bán tải điện Cybertruck do công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk sản xuất khiến nhiều người chú ý. Với thân hình hầm hố, chiếc siêu xe bán tải điện Cybertruck trong ảnh của Vũ Thanh Quỳnh gây chú ý đặc biệt. Không rõ chiếc siêu xe trên có phải thuộc sở hữu của Vũ Thanh Quỳnh hay không nhưng chỉ trong ít phút những bức ảnh trên được chia sẻ rộng rãi trên MXH. au 9 năm "đập đi xây lại", hiện Vũ Thanh Quỳnh được biết đến như một hot girl có tiếng trong cộng đồng mạng, tham gia làm mẫu ảnh, kinh doanh… Vũ Thanh Quỳnh (sinh năm 1992) được biết đến là hot girl "lột xác" và đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Cuộc đời dường như đã thay đổi với Thanh Quỳnh sau khi cô được tài trợ phẫu thuật từ một chương trình truyền hình và có dung mạo hiện tại. Với Quỳnh, quá khứ luôn là một phần đáng trân trọng, không thể bôi xóa. Cô nàng đôi khi còn tự đăng lại những tấm ảnh hồi mang hình hài cũ để “tự dìm”, động viên những cô gái có thêm can đảm để “vịt hóa thiên nga”. Sau 9 năm 'lột xác', hiện tại Vũ Thanh Quỳnh được biết đến như một hot girl có tiếng trong cộng đồng mạng, tham gia làm mẫu ảnh, kinh doanh… Nhan sắc của Thanh Quỳnh sau 9 năm “debut” cũng có chút thay đổi, càng ngày càng rực rỡ hơn. Nhiều người “chất vấn”, cho rằng ngoài làm mặt, Thanh Quỳnh cũng đã được can thiệp thẩm mỹ ở ngực, bụng, eo… Nhưng nàng hot girl tiết lộ, ngoài gương mặt, cô không can thiệp phẫu thuật ở khu vực nào khác.

