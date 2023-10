Hot girl Sài thành là bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI

Bỏ qua những tin đồn về chuyện tình cảm trên mạng xã hội, hot girl Tăng Mỹ Hàn ghi điểm với khán giả nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình mảnh mai và gu thời trang ấn tượng. Không lựa chọn theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, Tăng Mỹ Hàn có cuộc sống kín tiếng trước truyền thông và ít khi chia sẻ chuyện đời tư. Cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống sang chảnh, tự do theo đuổi đam mê cá nhân. Tăng Mỹ Hàn (biệt danh Kim, SN 2003, TPHCM) là hot girl thu hút hơn 228.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào, nữ sinh nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của một số nhãn hàng mỹ phẩm. Ngoài đời, Tăng Mỹ Hàn là tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Nữ sinh SN 2003 từng là theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở TP HCM với mức học phí lên tới 600 triệu đồng/năm. Tăng Mỹ Hàn sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên có những chuyến đi du lịch nước ngoài và nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên gia thế của cô vẫn là một ẩn số, khiến cộng đồng mạng tò mò Thông qua trang cá nhân, có thể thấy Mỹ Hàn là tín đồ của túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Ở tuổi 20, cô sở hữu những thiết kế thời thượng đến từ nhiều nhà mốt nổi tiếng như Prada, Jacquemus... (Ảnh: @kjmbae). Mỹ Hàn lựa chọn theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, sang chảnh. Các trang phục được cô nàng mặc đa phần đều là váy có họa tiết đơn giản và được cắt xẻ tinh tế. Nữ sinh ít khi xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ giống như nhiều hot girl khác. Với gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát, Mỹ Hàn được nhận xét là phù hợp với kiểu trang điểm nhấn nhá vào phần mắt lấp lánh và đôi môi căng mọng. Nữ sinh cũng không quên bắt kịp xu hướng tóc cài nơ đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội. Gần đây, Mỹ Hàn quyết tâm thử sức mình với vai trò là người mẫu ảnh tự do. Ở lần đầu "chạm ngõ" với công việc liên quan đến nghệ thuật, cô cảm thấy lo lắng và chưa tự tin vào bản thân do không có nhiều kinh nghiệm trước đó. Ở tuổi 20, Mỹ Hàn tự do lựa chọn theo đuổi sở thích cá nhân. Nữ sinh cũng dành nhiều thời gian học tập, trau dồi thêm kiến thức để bổ trợ và phát triển sự nghiệp riêng.

