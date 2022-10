Hot girl Phoanh Charmmie về Việt Nam khoe ảnh đẹp miễn chê

Cách đây khoảng 8 năm, cô nàng Vũ Quỳnh Anh (biệt danh: Phoanh Charmmie) là 1 trong những hot girl nổi tiếng hàng đầu trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Phoanh Charmmie thu hút sự chú ý của dân tình nhờ nụ cười toả nắng, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp gần giống với hot girl Mie. Nhờ vẻ ngoài ấn tượng, Phoanh Charmmie được nhiều tạp chí, trang báo mời làm mẫu ảnh, đồng thời mọi hoạt động trên trang cá nhân của cô đều thu hút sự quan tâm của nhiều netizen. Đang trên đà nổi tiếng, hot girl Việt Nam sinh năm 1997 quyết định rời quê hương để đến Mỹ du học, bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất khách. Mãi tới gần đây, sau nhiều năm tập trung cho việc học tập, làm việc tại Mỹ, Phoanh Charmmie mới trở lại Việt Nam. Ngay khi đặt chân về nước, Phoanh Charmmie đã cho ra đời loạt ảnh check-in tại những địa điểm "xinh đẹp" tại Hà Nội. Vẫn gương mặt ưa nhìn, vóc dáng hoàn hảo, Phoanh Charmmie chinh phục mọi ảnh mắt khó tính nhất. Ngoài việc về nước thăm gia đình, bạn bè sau nhiều năm xa cách, Phoanh Charmmie còn tranh thủ thực hiện những công việc cá nhân. Hình ảnh hot girl 9X xuất hiện tại một sự kiện ra mắt sản phẩm. Trong một bài phỏng vấn với Dân Trí vào tháng 10/2021, hot girl 1 thời cho biết, ban đầu cô chọn học ngành Hóa sinh như ý nguyện của gia đình. Tuy nhiên, sau khi tự khám phá bản thân, Phoanh Charmmie nhận ra đây không phải đam mê đích thực của bản thân, đồng thời quyết định chuyển sang học ngành marketing trong lĩnh vực thời trang ở New York. Kể từ khi chuyển đến New York sinh sống và học tập, Phoanh Charmmie có cơ hội làm việc với nhiều nhãn hàng và ban tổ chức show diễn… Cũng trong năm 2021, khi đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm, cô chuyển về thủ đô Washington và trở thành chuyên viên tư vấn chiến lược marketing và mạng xã hội tại Bảo tàng văn hóa người gốc Á ở Mỹ. Được theo đuổi đam mê, mỗi ngày đối với Phoanh Charmmie đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Cô cũng cho biết bản thân sẽ không hối hận với sự lựa cho của mình. Xa nhà khi còn trẻ, Phoanh Charmmie khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, từng cảm thấy mệt mỏi vì phải lo mọi thứ từ A-Z mà không có sự trợ giúp từ cha mẹ. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây khi ở tuổi 25, Quỳnh Anh ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn xưa.

