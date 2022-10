Hot girl Nha Trang tên lạ, body đẹp miễn chê

Trương Thị Mụi (sinh năm 2000, quê Khánh Hòa) được biết đến nhờ sở hữu cái tên lạ. Cũng chính nhờ tên mình, hot girl này luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện. Trương Mụi có biệt danh là Xí Mụi. Cái tên đặc biệt này do mẹ đặt cho cô nàng. "Có lần mình thắc mắc sao mẹ lại đặt tên mình là Mụi mà có lẽ, do mẹ thích ăn xí mụi nên đặt tên cho mình luôn", nàng hot girl Việt Nam này chia sẻ. Có khá nhiều thắc mắc về cái tên lạ của hot girl Nha Trang, trong số đó cũng có nhiều lời trêu chọc. Tuy nhiên, Trương Mụi khẳng định, cô nàng rất yêu thích cái tên của mình. Ngoài cái tên đặc biệt, Trương Mụi còn nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp. Không chỉ có tên lại, Trượng Mụi còn sở hữu thân hình vạn người ao ước với chiều cao khá lý tưởng - 1m68 và số đo ba vòng: 87-61-89 (cm). Trương Mụi gây ấn tượng với gương mặt trái xoan, đường nét sắc sảo. Làn da trắng nõn nà giúp cô nàng nổi bật trong mỗi khung hình. Nét dịu dàng, nữ tính và duyên dáng của hot girl Nha Trang dễ gây thiện cảm với người nhìn. Trương Mụi hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa). Ngoài ra, cô nàng còn làm PG cho các sự kiện, mẫu ảnh tự do và KOL.

