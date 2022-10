Hot girl My Trần lấy chồng, ảnh tự đăng khác hình bị "tag"

Trần My tên đầy đủ là Trần Nguyễn Trà My (SN 1997), một hot girl trong lĩnh vực bán hàng online. Tên tuổi của My Trần gây chú ý nhiều hơn vào hồi đầu năm khi dính lùm xùm bạo lực với Trang Nemo. Nguyên do là bởi My sử dụng ảnh của Trang mà không xin phép. Sau đó, cô đã đến cửa hàng Trang Nemo để xin lỗi. Tại đây, đôi bên xảy ra xô xát. Vụ lùm xùm ấy gây tranh cãi suốt một thời gian dài. Mới nhất trên kênh TikTok cá nhân, gái xinh đăng tải clip theo chồng bỏ cuộc chơi. Trong hình, cô diện chiếc váy cưới màu trắng điệu đà, phía trước khoét xẻ sâu giúp cô dâu khoe trọn vòng 1 căng tròn. Trần My và bạn đời liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật trong ngày trọng đại. Cô dâu trẻ khoe khéo hình xăm bên vai trái. Thế nhưng, cũng chính từ đây nhan sắc hot girl bán hàng online trở thành đề tài bị săm soi. Cùng là khoảnh khắc mặc váy cưới nhưng ở bức hình này, Trần My nhìn khá tròn trịa. Ở bức hình khác, My Trần lại có vòng eo thon gọn và gương mặt chuẩn v-line. Nhưng xét về tổng thể, 9X nhìn rất cuốn hút. Trước đó, gái đẹp cũng từng gây tò mò khi ảnh tự đăng (bên phải) và hình được tag (bên trái) có nhiều điểm khác nhau. My Trần khoe ảnh váy cưới bồng bềnh. Thêm một số khoảnh khắc khác của Trần My và bạn đời. Tên tuổi của My Trần được nhiều người biết đến sau vụ lùm xùm với Trang Nemo.

