Bóng hồng tiếp sức mùa thi khiến CĐM điêu đứng là ai?

Người đẹp sinh năm 1995 - Á hậu Huyền My đã xuất hiện làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi vào sáng ngày 9/8 vừa qua. Cô cùng nhiều bạn trẻ khác có mặt tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) để giúp đỡ thí sinh và phụ huynh. Huyền My được phân công đo nhiệt độ, phát nước và khẩu trang cho thí sinh. Với Á hậu, đây là một trải nghiệm không thể nào quên giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn ra. Được biết, hiện tại người đẹp đang là ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh Niên TP.Hà Nội. Khi được hỏi về lý do tham gia tiếp sức mùa thi năm nay, Huyền My chia sẻ công việc này cô cảm thấy vinh dự và cũng là trách nhiệm của mình. Dù ăn mặc giản dị trong màu áo xanh tình nguyện tham gia phát nước uống, sữa, khẩu trang cho các sĩ tử. Thế nhưng với ngoại hình nổi bật nên người đẹp vẫn khiến nhiều người chú ý. Đây là lần đầu tiên Huyền My tham gia công việc tiếp sức mùa thi đặc biệt như năm nay. Từ khi đăng quang, Á hậu Việt Nam 2014 là một trong những người đẹp rất tích cực trong các hoạt động Đoàn, Đội. Ngoài ra, Huyền My nhanh chóng trở thành mỹ nhân mặc đẹp nhất showbiz nhờ sự đầu tư, chăm chút cho hình ảnh của mình. Ở tuổi 25 cô có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và vô cùng đa dạng trên nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn viên... Huyền My cũng là người đẹp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mời quý độc giả đón xem thêm video Á hậu Huyền My trải lòng về ‘đẹp nhân tạo’ - Nguồn: KÊNH VTC1

Người đẹp sinh năm 1995 - Á hậu Huyền My đã xuất hiện làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi vào sáng ngày 9/8 vừa qua. Cô cùng nhiều bạn trẻ khác có mặt tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) để giúp đỡ thí sinh và phụ huynh. Huyền My được phân công đo nhiệt độ, phát nước và khẩu trang cho thí sinh. Với Á hậu, đây là một trải nghiệm không thể nào quên giữa lúc dịch COVID-19 đang diễn ra. Được biết, hiện tại người đẹp đang là ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh Niên TP.Hà Nội. Khi được hỏi về lý do tham gia tiếp sức mùa thi năm nay, Huyền My chia sẻ công việc này cô cảm thấy vinh dự và cũng là trách nhiệm của mình. Dù ăn mặc giản dị trong màu áo xanh tình nguyện tham gia phát nước uống, sữa, khẩu trang cho các sĩ tử. Thế nhưng với ngoại hình nổi bật nên người đẹp vẫn khiến nhiều người chú ý. Đây là lần đầu tiên Huyền My tham gia công việc tiếp sức mùa thi đặc biệt như năm nay. Từ khi đăng quang, Á hậu Việt Nam 2014 là một trong những người đẹp rất tích cực trong các hoạt động Đoàn, Đội. Ngoài ra, Huyền My nhanh chóng trở thành mỹ nhân mặc đẹp nhất showbiz nhờ sự đầu tư, chăm chút cho hình ảnh của mình. Ở tuổi 25 cô có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và vô cùng đa dạng trên nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn viên... Huyền My cũng là người đẹp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mời quý độc giả đón xem thêm video Á hậu Huyền My trải lòng về ‘đẹp nhân tạo’ - Nguồn: KÊNH VTC1