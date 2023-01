Hot girl Mắt biếc tung bộ ảnh nàng thơ hậu xuống sắc

Hot girl Đỗ Khánh Vân là một diễn viên trẻ của làng giải trí Việt, được biết đến nhiều qua bộ phim điện ảnh đình đám Mắt Biếc. Mới đây Đỗ Khánh Vân "chiêu đãi" người hâm mộ bộ hình chụp kiểu vintage, cô nàng hóa nàng thơ trong bộ váy trắng. Thay đổi diện mạo với mái tóc ngắn buông lơi, hot girl Mắt biếc khoe vẻ đẹp của đôi mắt to tròn, long lanh cùng khuôn mặt tròn trịa cực đáng yêu. Từ cách tạo dáng, make up cho đến không gian, ánh sáng đều được "bé Trà Long" chuẩn bị kỹ lưỡng không chê vào đâu được. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, trong sáng với đôi mắt tròn to, gái xinh Đỗ Khánh Vân vẫn có thể biến hóa đa dạng với loạt biểu cảm thần thái của mình. Má lúm đồng tiền của Khánh Vân chưa bao giờ ngừng thu hút người nhìn. Sau thành công của “Mắt biếc”, Khánh Vân đều đặn tham gia các hoạt động giải trí và quảng cáo. Luôn ý thức thay đổi hình ảnh nên Khánh Vân thường xuyên xuất hiện với nhiều phong cách, không đóng khung vào hình tượng dễ thương, nhí nhảnh. Khánh Vân vẫn giữ được nét tươi tắn vốn có nhưng netizens cho rằng dường như việc tăng cân đã khiến cô nàng trông kém sắc hơn trước. Cô bạn từng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang của trường Quốc tế ADS International Design Art Center. Tuy sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng ít ai biết Khánh Vân cũng rất đam mê thể thao.

