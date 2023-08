Hot girl lấy chồng thiếu gia, trở thành mẹ idol nhí nổi tiếng MXH

Salim từng là một hot girl nổi tiếng tại Hà thành cùng thời với những gương mặt quen thuộc khác như Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Sun Ht...Nhưng sau khi kết hôn với thiếu gia tập đoàn may mặc, cô sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian chăm con nhỏ. Làm dâu hào môn, thời gian qua hot girl Salim còn gây chú ý nhiều hơn khi trở thành mẹ của bé Pam (tên thật Hải Đường) khi em bé là nhóc tỳ hot nhất mạng xã hội. Từ khi chào đời, cô bé nhận được nhiều sự quan tâm bởi diện mạo xinh xắn, đáng yêu. Hiện tại, Salim đã tạo cho con gái một trang Instagram riêng để chia sẻ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh với người hâm mộ. Mỗi bức ảnh của nhóc tỳ này đều nhận được lượt yêu thích "khủng" bởi gương mặt siêu dễ thương. Từ khi có con, cuộc sống hôn nhân của hot girl đời đầu này càng được người hâm mộ chú ý nhiều hơn. Nhiều người nhận xét gia đình Salim - Hải Long là “cực phẩm” bởi không chỉ đều có visual ấn tượng mà còn tài năng, giỏi giang không kém. Chồng là thiếu gia tập đoàn may mặc, giỏi kinh doanh, vợ là hot girl đình đám với nhan sắc cuốn hút còn con gái lại nổi tiếng ngay từ khi lọt lòng. Salim cũng được khen ngợi nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng từ khi lấy chồng, sinh con. Ngắm nhìn hình ảnh của Salim chia sẻ trên MXH xinh đẹp, gợi cảm đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Không lấn sân vào showbiz, hiện tại Salim lui về ở ẩn để chăm sóc gia đỉnh nhỏ. Đồng thời cô còn làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng có tiếng. Trước khi thành đôi, Salim và Hải Long từng là bạn thân từ thời còn đi học. Nam thiếu gia tập đoàn may mặc từng cho biết, ngay từ khi lần đầu gặp Salim anh đã phải lòng cô. Theo chia sẻ của Hải Long, lý do anh "say nắng" Salim bởi cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút cùng tính cách vui vẻ, thông minh. Ảnh: FBNV

