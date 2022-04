Phu nhân tập đoàn may mặc lên chức mẹ, nhan sắc "đỉnh của chóp"

Mới đây, hot girl Salim hạnh phúc khoe những hình ảnh đầu tiên của con gái đầu lòng lên trang cá nhân. Salim cho biết con gái chào đời vào ngày bánh trôi bánh chay - Tết Hàn thực, tức là 3/4 vừa qua. Được biết con gái của Salim và Hải Long có tên là Hải Đường còn nickname ở nhà là Pamela. Ở phần bình luận, ngoài những lời chúc mừng gửi đến cặp đôi, cư dân mạng còn phải trầm trồ vì vẻ ngoài mẹ bỉm của Salim. Dù vừa vượt cạn mệt mỏi nhưng cựu hot girl vẫn duy trì phong độ nhan sắc, xinh đẹp bất chấp. Trong thời gian mang thai, Salim liên tục đăng tải những bộ ảnh khoe bụng bầu với nhiều phong cách độc đáo, táo bạo. Fashionisa Salim cho biết cô ở trong giai đoạn đẹp nhất của bà bầu nên muốn thực hiện nhiều bộ ảnh để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa. Dù bụng khá to nhưng Salim vẫn giữ gìn được vóc dáng thon thả, chưa có dấu hiệu phát tướng trên gương mặt lẫn chân tay. Trước đó, hồi tháng 12/2021 Salim được bạn trai thiếu gia Hải Long cầu hôn lãng mạn và nhận được nhiều lời chúc phúc của đông đảo mọi người. Cặp đôi này liên tục mang tới tin vui cho cư dân mạng khi "mở bát" đầu năm 2022 với thông báo đang mang thai em bé đầu lòng. Thậm chí cặp đôi Salim và Hải Long - thiếu gia tập đoàn may mặc được nhận xét là một trong những couple gây chóng mặt nhất nhì khi đầu tháng 10 công khai hẹn hò, đến đầu tháng 12 đã cầu hôn và giữa tháng 12 tung ảnh cưới đẹp như mơ. Cả hai được biết đến là bạn thân 15 năm trước khi hẹn hò và kết hôn. Hiện tại hot girl Salim có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên thiếu gia tập đoàn may mặc. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

